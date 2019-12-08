秦嵐與高以翔合作的新劇《怪你過分美麗》八月底殺青，這也成了他未上檔的最後遺作。秦嵐12月7日晚上出席活動，被問到日前驟逝的高以翔時難過表示，高以翔離開前三天，他們還見面聊了天，聽到噩耗時她整個人都傻了，「朋友問我，我都懵了」。說著說著，她難忍哀傷，抿嘴眼泛淚光，只能紅著眼眶點頭說「很意外」。

高以翔、秦嵐合作《怪你過分美麗》八月底殺青時曾留下合影。（摘自高以翔微博）

高以翔在《怪你過分美麗》飾演莫北律師。（摘自微博）

高以翔在《怪你過分美麗》飾演「莫北」律師，與飾演娛樂圈金牌經紀人的莫向晚（秦嵐飾）發展一段浪漫愛情故事，這也是他生前拍的最後一部電視劇。談起與高以翔合作過程，秦嵐讚高以翔是一個很暖很好的人，覺得他雖然是個慢熱的人，「但是他內心非常簡單友善，他真的很暖！」被問及《怪你過分美麗》製作進度，秦嵐坦言目前片子還沒剪完，但「導演表示片子不知道怎麼剪」，顯然高以翔的離去也讓劇組陷入沉重哀傷。

秦嵐10月還曾與高以翔一起到法國凡爾賽宮出席活動。（摘自秦嵐微博）

兩人先前合作主演《怪你過分美麗》，高顏值CP組合曾被網友誇「超級養眼」、「站在一起美得像幅畫」，高以翔驟逝後，秦嵐上月27日便在微博發文哀悼：「那麼紳士那麼愛動物那麼愛生命愛生活的你，慢熱害羞但殺青時跟每個工作人員擁抱的你，跟我約好去台灣帶我吃好吃的你，巴黎的時候說到自己後面馬上要拍的電影興致勃勃的你，永遠那麼專業、好合作照顧所有人的你。這麼好的你，願安息。」哀傷文字逼哭許多網友。

(中時 )