原來日月潭比你想像得還要美！不只搭船看島、騎單車環湖、品香醇紅茶。在日月潭的晶園休閒渡假村這裡種植時尚教母－香奈兒最愛的山茶花，在小木屋前看紅、白、粉紅花多在寒冬爭豔比美，還能在這烤肉、欣賞原民唱歌跳舞；鄰近日月潭的金龍山，在步道間大吸芬多精俯瞰魚池鄉美景，日出雲海灑上橘紅光彩，宛如人間仙境。

寒冬出遊趣，日月潭這也有美麗山茶花綻放！五片碩大的花瓣層層疊疊，粉紅浪漫、紅色熱情、白色純潔，讓旅人心花朵朵開！位在南投魚鄉的晶園休閒渡假村占地12公頃，園區風光明媚、花草盛開。園區於2012年開始在園區種植下1000多棵山茶花，每到冬、春天，山茶花繽紛盛開，陽光下更顯嬌豔，雨天更柔情。

在這不僅能賞花，也是樂活休閒好去處，園區共有103間房，除一般客房外，還有獨棟小木屋，檜木香氣讓旅人更紓壓。盛夏在8字形泳池練泳技，親子戲水更溫馨；在山泉水SPA水療池感受水精靈洗禮，炎夏消暑又沁涼。

在晶園休閒度假村旁邊還有約2公里長的大林國家登山步道，海拔高度在720~866公尺，適合登山健行者大口「森呼吸」！在山林花朵間的園區舉辦婚禮、在池畔大啖烤肉。精緻餐廳內享用主廚特製脆皮雞、酸菜白肉鍋好開胃，夜間欣賞原民歌舞表演，在星空、佳餚美味相伴，在園區度過美好假期。

來日月潭風景區不只當能智者「樂水」，仁者這也能「樂山」。位於南投縣魚池鄉的「金龍山」可是是觀看雲海與日出的知名景點，海拔約820公尺，因其在低海拔山區即可見雲海、琉璃光與曙光晨。冬日晨雨稍歇，白色雲海翻滾，太陽橘紅微光交織，彷彿人間仙境，如詩如畫。

來到日月潭遊玩，也別忘品嚐道地紅茶。紅茶有豐富茶多酚、兒茶素，日月潭紅茶博大精深，台茶8號、台茶18號、台茶21號各有巧妙不同，來「日月潭東峰紅茶莊園」裡品茗、讓口舌生津，搭配茶點更完美。

鄰近日月潭的埔里也好玩！2018年落成的「妮娜巧克力夢想城堡」可是IG熱門打卡點。歐式城堡彷彿電影《哈利波特》中的霍格華茲魔法學園，這也提供歐式公主、王子服讓遊客變裝，拍耶誕照更有fu！妮娜巧克力近來在「ICA世界巧克力大賽」勇奪1金2銀殊榮，成功將台灣巧克力推上國際舞台，來這別忘品嚐有道地台灣味的鳳梨黃金葡萄乾巧克力。

來埔里的桃米社區感受濃濃人情味，跟著導覽老師探溼地、聽青蛙「呱呱呱」！和社區媽媽包粽、DIY南瓜竹筍粿、發揮創意讓小青蛙蠟燭照亮更繽紛！生態自然＋文創包裝，讓社區更活力有朝氣！秋冬旅遊補助已開始，不妨相揪來趟南投之旅！嚐美味、看美景，體驗多元魅力的南投之美！

(中時電子報)