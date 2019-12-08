男女之間「點頭之交」有時並非就是互有好感，東部地區有名公家機關的司機，每天上下班路上都會「偶遇」附近的一名女子，幾次打招呼問好之後，誤以為女方對他有好感，竟然趁這名婦人單獨在菜園時色欲薰心撲上前去，霸王硬上弓性侵得逞，事後被女方家人揪出告上法院。

檢警調查，由於男子每天經過婦人的住處附近，碰面時都會互相打招呼、聊上幾句，因而認識，一開始兩人都相安無事。但是在幾次聊天中，男子發現對方女子的智商不高，加上每次見面，婦人都會主動跟他微笑打招呼，所以認為對他有感，覺得有機可乘。

有次被告下班後，看到女子自己在菜園忙碌，竟然獸性大發，衝進園子裡，褪去被害人的褲子，硬將手指侵入下體猥褻，正要有在「深入」動作時，因為女子喊叫反抗，招來鄰居前往察看，被告才落荒而逃。

由於被告也住在附近，很快就被認出，報警將他送辦。法官審理認為男子利用對方對他的信任，犯下對心智缺陷之人犯強制性交罪，判他7年4月徒刑，上訴二審，被告20萬與對方達成和解，改判3年4月徒刑，全案目前還在上訴中。

(中時電子報)