前行政院長游錫堃（前右二）送立委蘇治芬（前右三）必勝達摩，預祝蘇高票當選。（許素惠攝）

前行政院長游錫堃和立委蘇治芬在街角開講，吸引路人駐足聆聽。（許素惠攝）

前行政院長游錫堃下午到雲林縣虎尾，偕爭取連任的立委蘇治芬站上肥皂箱在街角開講，蘇指游在行政院長任內為雲林開闢台78線東西向，對雲林貢獻很大。游強調，蘇和他一樣，都承擔著捍衛主權、保護下一代的責任，所以才又老驥伏櫪，希望大家一定要支持護主權和世代的蔡英文總統與蘇治芬連任，以及民進黨。

蘇游在虎尾雲林布袋戲館旁小公園街頭開講，青年軍也來相挺，吸引不少人圍觀，許多行經的人車也搖下車窗揮手致意，民進黨不分區立委參選人游萬豐也來相挺。

蘇治芬指出，游錫堃在行政院長任內有很多的施政成績，且多項是不可能的任務，包括宜蘭雪山隧道、台灣西部高速公路路網，以及雲林78東西向快速道路，縮短雲林東西距離，可說是綠色執政品質保證的代表。

蘇治芬並引領游望向路口的雲林故事館、對面的虎尾誠品與星巴克等，都是在她的縣長任內保存、維護，讓許多爸爸媽媽帶著孩子來到雲林故事館，在榻榻米上翻著故事書，成為虎尾人生活的記憶。

游錫堃說，游錫堃過去跟她的母親在省議會為同事，從政以來看著蘇治芬經歷縣長、立委，這次2020大選再度接受黨的徵召，已經在享受悠遊山林無所牽掛的他其實能體會蘇治芬的心情，正是為了守護下一代，「承擔」重責大任。

游錫堃提到，香港反送中5個月以來已經有5862人被捕，回憶1980年代台灣與香港大不相同，當時台灣經歷美麗島事件、林宅血案、陳文成命案以及江南案等，但很多的民主先進仍堅持要爭取台灣的民主與自由；然而那時的香港菁英分子高唱回歸中國，一國兩制港人治港，如果當時香港人要求議會與特首直選，今天讓人心痛的悲劇會少一點，年輕人也不用為此走上街頭抗議、遭受危險。

游錫堃說，包括蘇治芬的父母、蘇治芬，大家共同為台灣人爭取更多權利，上一代堅持民主自由的路正確，現在要繼續堅守下去，在此台灣關鍵時刻，絕對不能跟香港一樣，所以蔡英文總統要連任，蘇治芬也要繼續留在國會，大家共同打贏2020，讓台灣世代共贏，他並贈送蘇治芬「必勝達摩」，祝福蘇治芬高票當選。

(中時 )