（匯豐攜手勵馨打造終止暴力的企業社會影響力。圖／陳碧芬）

今（8）日是國際人權日，台灣社會的人權不平問題處處。勵馨基金會統計，台灣每年有超過10萬起的家庭暴力通報案件，目睹家庭暴力的兒少雖未必直接受到傷害，但心靈遭受的傷害卻已造成，另外，台灣近3年平均有4,660位新生兒由未成年女性辛苦養育，此現象深植於貧窮、性別不平等、暴力等因素。

勵馨基金會執行長紀惠容就指出，目睹兒少成年後，成為家庭暴力被害人或加害人的比例約為一般人的5至10倍。而懷孕青少女若無法獲得有效的支持系統，極可能放棄就學，不但影響其未來生涯發展，恐也對新生兒有不良健康影響。

匯豐（台灣）商業銀行企業永續發展處副總裁李清如表示，勵馨致力創造「零暴力社會」，和匯豐銀行努力維護平權的企業文化、尊重多元，出發點一致。2011年接觸勵馨後，匯豐注意到勵馨的服務對象之一：目睹家庭暴力兒童之需要，便積極投入志工服務，隨後即投入第一筆資金，從修復目睹兒少的心靈做起，後延伸至更深、更遠的面向包括陪伴小爸媽就學就業、協助受暴婦女重返職場，以及推動教育青少年財務知識。

及至今年，匯豐和勵馨合作已達9年，李清如強調，雙方合作關係不只是提供金錢上的援助，而是因著服務後的所感受到的真實回饋，影響了整個公司看待社會議題的方式。員工們發自內心、呼朋引伴投入終止暴力的志工服務。

(工商 )