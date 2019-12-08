「存在與珍惜」系列作品中的〈伊人〉，顏妤如以金蔥線勾勒建築物線條，以塑片呈現大樓玻璃帷幕的光澤，打造出布上的台北寶麗廣場。(姚志平攝)

「煙火」系列作品中的〈花朝〉，在顏妤如的巧思下，以不起眼的彈簧銅線寫實的呈現煙火綻放的躍動感。(工藝研究發展中心提供／王寶兒台北傳真)

「存在與珍惜」系列作品中的〈韶光〉。(工藝研究發展中心提供／王寶兒台北傳真)

塑料片、羽毛、銅線，這些不起眼的小物品，經工藝家顏妤如之手，卻都成了作品畫龍點睛的關鍵，彈簧可以作煙花，塑片也可搖身一變，成了五光十色的大樓玻璃帷幕。在顏妤如的巧思下，刺繡作品不再只是單純的繡出花花草草，也能運用身邊隨處可見的材料，勾出眼前的人生真實景象。

顏妤如表示，「我非常容易在腦中留下不同的片刻畫面，如朋友相聚、煙花綻放、戀人依偎，這些剎那而美好的瞬間，讓我感受到時光的流逝，但好在我能用刺繡將它們留存，把自己置於旁觀者的角色，穿針引線出時光與現在的連結。」

現年27歲的顏妤如，留著一頭飄飄長髮，氣質溫婉而靈氣。畢業於輔仁大學兒童與家庭學系的她，自小便熱愛手作，「家政課與美術課是我的最愛，大學時輔修應用美術系，在需要手作T恤與環保袋的某堂課上，接觸到了刺繡這門工藝，從此無法自拔，現在可說是我的生命。刺繡是存在千年的工藝，它與布的結合所創造出的景象，彷彿永遠不會消失一般，是我獨鍾刺繡的原因。」

顏妤如表示，對刺繡的熱愛，或許也與個性多有連結，「因為我比較慢熟，甚至比較內向，我認為人與人間就像是刺繡一樣，認識需要線的牽引，一點一滴的互動匯集成點，點與線交織成一個面，進而變成生命中的難忘片刻，我再把這些片刻記在腦中，成為我的作品。」

相較於一般的平面刺繡，顏妤如運用不同大小及材質的珠珠、羊毛氈、亮片、金屬絲，以針線拼合，成了一幅幅特殊而令人難忘的作品。如在「存在與珍惜」系列作品中的〈伊人〉，顏妤如便以金蔥線勾勒建築物線條，以塑片呈現大樓玻璃帷幕的光澤，打造出布上的台北寶麗廣場，畫中的戀人相互依偎，充斥著甜蜜的氛圍，「感覺在台北這個城市，人們很容易看到表面光鮮亮麗的榮景，就像這棟建築物散發的感覺一樣，但這對戀人此時此刻的互動，卻是最真實的，讓我感到印象非常深刻。」

近日顏妤如以「存在與珍惜」及「煙火」系列刺繡作品，將於德國慕尼黑「TALENTE國際競賽特展」中展出。顏妤如分享，結合不同媒材的刺繡，所要注重的便是搭配材質的選用，可藉由觀察路人的衣服、物品材質做為紀錄，成為下一次作品的應用關鍵。

(中時 )