台灣移工聯盟今天舉辦移工大遊行，要求政府廢除仲介制度，要求政府對政府的直接聘僱，勞動部勞動力發展署在傍晚發表5點說明，認為目前引進移工的管道多元，除委託仲介外，亦可透過勞動部成立的「直接聘僱聯合服務中心」辦理工作的相關事宜。

勞動部針對移工大遊行的訴求回應如下：

一、 現行移工引進管道多元，雇主除委託移工仲介公司外，亦可自行引進或透過本部所成立「直接聘僱聯合服務中心」，協助雇主以直接聘僱方式引進，實務上，從移工引進至後段管理的過程（例如接送機、安排健檢、辦理聘僱許可及翻譯等），雇主可依自身需求選擇辦理。

二、鼓勵雇主直接聘僱、減低移工負擔為本部既定政策，本部成立之直接聘僱中心透過專人專責方式提供引進服務。至推動政府對政府聘僱，尚涉及移工來源國規定及意願，例如印尼現行法令對於初次來臺之家庭類勞工仍規定需透過仲介公司始得輸出，本部將持續透過雙邊會議協調推動。

三、本部已鬆綁相關法規鼓勵非營利組織從事就業服務業務，免除設立需資本額500萬元及300萬元保證金之限制規定，公益團體可向本部申請設立「非營利就業服務機構」，協助移工減低經濟負擔。另刻正修正相關規定，放寬設立非營利就業服務機構需具備「全國性」公益團體之要件，以利更多非營利組織申請設立。

四、仲介公司倘有超收費用等違規情事，目前《就業服務法》已訂有相關管理及處罰規定，如有具體事證，均得提供本部或地方政府查處。

五、目前引進移工管道多元，委託私人仲介係方式之一，現行雇主亦常委託仲介公司辦理引進移工手續及提供後續服務，引進方式仍宜回歸市場機制。本部將持續推動相關管理及查核機制，促使仲介市場朝良性、優質發展。

今天下午1點，台灣移工聯盟發起移工大遊行活動，向政府訴求「廢除仲介制度，要求政府對政府的直接聘僱」，活動一路從國民黨中央黨部走到勞動部主舞台，共歷時3小時。

(中時 )