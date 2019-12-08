25歲正妹林廷瑀，承接父親經營40餘年的茶園，以年輕人的視野，創立「女兒不懂茶」品牌，學美術的她以插畫方式，做為傳統茶業與年輕人的窗口，她說：「我不懂茶，但我能感受父親待茶如疼愛女兒般的照顧。我不懂茶，但我懂得自然栽植的純粹滋味」。

出生於台東縣鹿野鄉永安村的林廷瑀笑容甜美，從小喜歡繪畫，台東女中美術班畢業後考進大葉大學美術系，畢業後到台北廣告公司上班2年，去年底返鄉，跟著曾獲得神農獎的父親林潮意學習製茶技術，今年7月初試啼聲，拿下全縣製茶技術冠軍。

除了學習製茶技術以外，林廷瑀運用美術設計專長，畫出1幅幅茶葉故事，以簡單的圖文，將茶葉知識傳達給網路新生代，而畫上插圖的茶包，讓消費者在喝茶過程，也了解茶葉的知識，更感受茶葉自然栽植的純粹好滋味，她的茶包設計也在今年10月獲得台東金品獎產品包裝設計獎。

林廷瑀今年創立了「女兒不懂茶」品牌，再度擦亮鹿野紅烏龍的招牌，她說，爸爸經營茶園40年，已經非常厲害，她則是利用自己的專長畫插圖，將傳統農業的刻板印象，與現代年輕人做為傳遞的窗口，產生1加1大於2的加乘效果。

林廷瑀說，自己不懂茶，但能感受父親待茶如疼愛女兒般的照顧，自己不懂茶，但懂得自然栽植的純粹滋味。自己不懂茶，但想和世界一起分享它的美好，她用不同的方法詮釋「茶業」的意義，邀請大家一起來認識「台東好茶」。

(中時 )