星宇航空下月才要正式開航，6日即大張旗鼓辦尾牙，近千員工大合照曝光後，引來熱議。這是星宇第3次辦尾牙，員工不僅年輕有活力，顏值更是爆表，帥男美女大集合的尾牙合照，讓網友看了直說超羡慕。
星宇航空擅長引領話題，粉絲團日前曝光公司尾牙盛況，又引起外界的關注。粉絲團提到，星宇員工從去年人數300人到今年近1000人，一口氣增加近700人。尾牙當天全體齊聚一堂，可謂聲勢浩大。在尾牙現場，大家觀賞星宇成立全紀錄影片，有感動、有歡笑。員工最樂的是，k董張國煒尾牙送出近300份大獎，讓所有星宇人領得開心、拍得滿意！
從曝光照片可看到，董事長張國煒帶領的星宇成員年輕有活力，各個充滿時尚感，不愧是最年輕有品味的航空公司。看到星宇人露出幸福的笑容，網友紛紛留言讚嘆，「都是帥哥、美女，好有氣質！」、「這照片太吸睛了」、「這幾位肯定是空服員了」、「帥哥美女齊聚一堂，年輕有活力，超讚的」、「好厲害，還沒首航，就這麼多員工，K董魅力果然不同凡響。」、「幸福企業，台灣人的驕傲！」
(中時電子報)
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