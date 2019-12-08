想演就演藝術節今年在桃園青年事務局協助下邁入第11年。(桃園青年事務局提供／楊宗灝桃園傳真)

桃園市青年事務局與在地獨立劇團犀牛劇團合作，8日舉辦第11屆想演就演戲劇節，今年邀請7組高中戲劇社團及表藝科師生，以「祕密」為主題，故事取材時下最夯的網紅現象、青少年成長課題，甚至敏感政經時事觀察。舞台「神祕電話亭」意象，更是串聯4部短劇的主軸。

想演就演戲劇節10年來每年都舉行演出，原本因經費不足今年不再舉辦，主辦單位也想停留在10周年的圓滿句點，青年事務局獲悉後主動協助，延續桃園青年戲劇活動。

今年的公演在6月就啟動演員徵選、排練、劇本撰寫等，共有大溪高中搖擺青春綜藝社、大溪高中溪溪lemon大傳社、大園高中歐買尬戲劇社、中大壢中星坊話劇社、中壢家商戲胞壢子戲劇社、內壢高中御風戲劇社、平鎮高中未來戲劇社、啟英高中表演藝術科、啟英高中電影電視科7校熱情響應。

青年事務局長顏慰慈說，想演就演戲劇節提供桃園青少年演出平台，即使在資源不足的情況下，也澆不熄年輕學子熱情，青年事務局會全力協助，一圓青少年舞台演出夢想。

(中時 )