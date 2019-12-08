國民黨第六選區立委參選人洪秀柱8日到仁德區中洲寮天后宮進行廟口開講，重提兩岸一家親，質疑民進黨在選舉議題上大賣「亡國感」，炒熱抗中議題是在挑釁大陸，台灣不需「亡國感」，只要顧肚子的「保濟丸」。

洪秀柱8日的廟口開講選擇仁德區中洲寮天后宮，不少國民黨陣營好友前來相助，包括前嘉義市議長蕭淑麗，前移民署長謝立功等人，稱讚洪秀柱擔任8屆立委，長年在立院表現有口皆碑。

洪秀柱表示，國民黨長期在台南立委選戰中失利，她才會挺身而出，南下挑戰艱困選區，她酸民進黨選舉最強，每次投票都會有選舉「奧步」出現，今年同樣用網軍抹紅、抹黑，幸好楊蕙如網軍案被檢察官抓到，讓民進黨「網戰」破功。

提到抹紅，洪秀柱向鄉親表示，民進黨每次都把國民黨的參選人說成是中共同路人，當選了就會賣台，這是「白賊話」的講法。台灣有承認一中的中華民國憲法，才可以保台，民進黨的抗中說法只是「草螟弄雞公」般的挑釁大陸，無法保台。

洪秀柱強調，兩岸要保持和平，大陸與台灣就要維持是兄弟關係，雙方本來就要一家親，不能再戰爭，所以不要民進黨每次選舉必提的「亡國感」，只要顧肚子的「保濟丸」。

(中時 )