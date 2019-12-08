台灣學生聯合會、台灣青年民主協會等團體最近在募資平台募得250萬元，將在明年1月10日、11日開出78班「2020青年民主返鄉列車」，載送約3500名大專院校學生返鄉投票，每人收費僅111元，他們要用自己的選票決定未來。

台學聯與青民協今天聯合在台北火車站召開記者會，說明「2020青年民主返鄉列車」募資金額突破250萬元，有近5000人參與，他們已跟旅行社及客運公司洽談，預計再提供客運夜車，及本島和離島往來的班機補助，送更多學生返鄉投票。

台學聯理事長、成大學代會議長陳佑維表示，過去重大選舉時，青年投票率僅約3成，但80歲以上的投票率卻高達9成，呈現失衡狀況。未來台灣的狀況，是由現在年輕人來承受，因此他們應該參與明年1月11日舉行的總統及立委選舉投票。

「今年預計募資200萬元，不過1天就達標，金額還超過。」陳佑維表示，他們今年11月24日開始在募資網站募資，僅花了25小時就募到250萬元。他們團隊沒有特定政黨支持，今年募資速度這麼快，因為大選時各校的期末考都已經考完，學生返鄉投票後，可以繼續留在家裡準備過農曆年。

「捐款的人可以得到一些車票」，陳佑維舉例，捐款1萬元可以得到15張車票，多出來的錢，則用來補貼其他人，因此這次不管從哪裡搭到哪裡，每張返鄉車票均售111元。

中正大學學生會會長呂建璋表示，為了出席記者會，他前一天就必須來到台北住宿準備，這個狀況其實反映南部離大選太遠了，缺少了很多直接了解各候選人與各項議題的機會，但南部青年和其他大學學生一樣擁有關鍵的一票。

東華大學學生會會長許冠澤提到，花蓮在平常例假日就供不應求的臺鐵，加上明年大選恰逢學期結束，座位更會搶破頭，因此東華學生會支持返鄉列車提供比較便宜，又不用辛苦搶票的方式回家投票，也同時讓青年的聲音能夠在選舉上被聽到。

(中時 )