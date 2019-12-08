邀請到日本全麵社協會前來表演日本百年傳統手作蕎麥麵技藝，完賽者還能享用以二林在地蕎麥製麵的道地日本口味蕎麥麵美食。（謝瓊雲攝）

二林的女兒丁寧今年為路跑活動擔任公益代言人，更親自上陣完成7K賽事。（主辦單位提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會為籌建伯立歐家園舉辦的「二林蕎麥花海公益路跑」，吸引2600名跑者共襄盛舉。（主辦單位提供／謝瓊雲彰化傳真）

活動沿途有11站補給站，讓跑者龍蝦、牛排吃到飽。（主辦單位提供／謝瓊雲彰化傳真）

藝人馬國畢也是參賽跑者之一。（主辦單位提供／謝瓊雲彰化傳真）

牛排、龍蝦吃到飽！完賽還有日本資深製麵達人烹煮的蕎麥麵可以大快朵頤！第六屆二林蕎麥花海公益路跑8日在二林工商起跑，全程11個補給站提供龍蝦、牛排、壽司、紅酒等美食，還請到日本全麵社協會示範百年傳統手作蕎麥麵技藝，讓更多跑友了解二林蕎麥文化。

活動邁入第六年，2600名跑者及近百名身障朋友以手搖車、電動輪椅等輔具參與盛會，賽事路線起終點都設在二林工商，跑者除了能飽覽二林在地的人文風情，沿途欣賞美麗的蕎麥花海。

出席為跑者鳴槍的彰化縣長王惠美表示，這是今年2019彰化縣馬拉松嘉年華壓軸場，彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會為籌建伯立歐家園舉辦公益路跑，所需總經費1.6億元，除政府補助款，協會還需自籌近8千萬；理事長陳忠盛更以身作則年年帶身障朋友組隊參賽，令人敬佩。

王惠美表示，二林鎮公所與農會長期認購協會小王子愛心餅乾撲滿，還將農會門市販售的農特產品，部分提撥捐贈給協會做為籌募基金；今年公所農會更攜手舉辦二林蕎麥文化季，相信未來二林會一年比一年更繁榮，讓伯立歐家園能早日完成興建。

曾勇奪第55屆金馬獎最佳女配角的藝人丁寧，身為二林人，除了主動代言做公益，更身體力行參與7K賽事，盼能拋磚引玉吸引更多民眾關注身障者權益需求。

陳忠盛表示，路跑活動所得扣除支出，將全數作為家園購地、建設基金；伯立歐家園，是個能讓身障朋友安養、終老的無障礙住宅，規畫有庇護工場、職訓中心、小兒麻痺紀念館與教堂，希望讓身心障礙朋友都能在家園裡得到生命的喜樂。

(中時 )