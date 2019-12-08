靈鷲山第17屆高屏區普仁獎今於高雄蓮潭會館舉辦，表揚77位正面、樂觀、積極的小太陽，肯定他們在逆境中依然堅忍向上的美德，靈鷲山慈善基金會董事長性月法師表示，普仁獎是由靈鷲山開山住持心道法師所創辦，以品德為核心價值，以行動落實品德教育的重要，每位得獎者都是現代孩子們的品德典範、學習楷模。

高雄市政府民政局長曹桓榮、高雄市政府教育局副局長黃盟惠、高雄市議員黃柏霖、卡登實業股份有限公司董事長張瑞泰等貴賓皆蒞臨現場為小太陽們加油打氣。

代表韓國瑜市長前來的高雄市民政局局長曹桓榮表示，這個社會需要大家一起散發正能量才會更美好，感謝靈鷲山用宗教撫慰人心，創立這個有意義的獎項，也鼓勵小太陽，只要堅持，就會得到希望。教育局副局長黃盟惠則肯定靈鷲山普仁獎推動品德教育的宗旨與教育當局重視品格的政策不謀而合。

靈鷲山高屏區普仁奬指導法師法泰法師表示，普仁獎以心道法師提倡的五德：正面、積極、樂觀、愛心、願力為評選標準，普仁獎得主都具備這五德，相信未來在人生路上都會善緣具足，遇到很多貴人。普仁獎也是串聯大家愛心的平台，串聯志工、學校老師、以及每個為普仁獎默默付出的人。

屏東佳冬國中的郭書翰，從小就在田間幫忙阿公阿嬤農作，他說看到自己種的蔬菜收成很有成就感，奮發向上，樂觀開朗的他，擔任班長、副班長，參與學校藤球隊，靈鷲山的法師送給他一個緬甸的藤球，他很喜歡，因為覺得很漂亮，特別收藏起來，他表示雖然自己沒去過緬甸，但透過藤球他可以感受到緬甸人踢籐球的熱情，將來也希望有機會到東南亞藤球運動盛行的地方去看看。

書翰對新興農作很有想法跟規劃，目前已經花3、4個月將可可種子育苗成功，未來希望將獎學金投資在技術指導、或是有機肥的使用上，要結合現代科技和一雙肯勞動的手，創造自己的一片天。他表示很感謝靈鷲山的法師跟師兄、姐們，一點一滴幫他們募集善款，讓他可以更安穩、更有力量的走向夢想，將來自己有能力，也想要幫助其他同樣狀況的小孩。

今年並頒發「推動品德教育楷模獎」，表揚頒發連續三年推薦參選普仁獎，並連續三年受推薦者皆獲獎的學校，今年高屏區計有竹後國小、博愛國小、前金國中、梓官國中及龍華國中，共5所學校獲獎。

(中時 )