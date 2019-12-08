基隆市長林右昌（左）8日為民進黨立委參選人吳怡農（右）站台。（吳怡農競辦提供／張穎齊台北傳真）

基隆市長林右昌日前被妹妹林宛姿「出賣」，PO出年輕帥照，帥度直逼日星三浦春馬，更被妹妹戲稱「年輕時參選如有網路，志工數目堪比怡農」。而林右昌8日和民進黨北市第三選區（中山、北松山）立委參選人吳怡農合體，林透露有個當選祕訣，就是他之前選舉曾穿破6雙鞋，吳只要穿破2雙鞋就夠，把握時間當選最帥、最有衝勁的立委。

林右昌在北市民生公園為為吳怡農站台時表示，他以前在基隆，人家都不可能當選，結果他第一次當選就打破基隆市長選舉最高票，去年連任時，再度突破選票，且票開最好是在眷村，成長了15％，所以要給怡農加油打氣，「沒什麼不可能！」

「我有幾個祕訣！」林右昌表示，他第一次選市長時，穿破6雙布鞋，但怡農可能穿錯鞋了（不是布鞋），所以穿破2雙就夠了，希望怡農把握最後時間衝刺，選票都是每雙手去拜託握出來，以怡農的體力跟真心誠意可感動市民，相信「鐵杵磨成繡花針、滴水穿石」，怡農能成為最帥、最有衝勁的立委。

針對藍委陳宜民推女警，吳怡農受訪說，這件事非常嚴肅，可以看到國民黨不分區立委的品質，陳宜民對警察態度，就是吳斯懷對我軍人的態度，吳斯懷若進立院，國防部就乖乖立正站著，這事不能發生，保護台灣不能等到吳斯懷上任。對於藍委陳玉珍夾到手，吳怡農說，我們期待的是文明國會的立委，若讓他進到國會，會用正面積極的態度經營國家。

(中時 )