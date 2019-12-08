國光劇團挑戰以經典文學《紅樓夢》為引，推出《夢紅樓．乾隆與和珅》。劇中以千手觀音象徵貪臣和珅如何打點貢品。（劉宗龍攝）

國光劇團挑戰以經典文學《紅樓夢》為引，推出《夢紅樓．乾隆與和珅》，描述乾隆晚年如何與和珅相處。（劉宗龍攝）

清宮劇不是只有後宮故事，國光劇團挑戰以經典文學《紅樓夢》為引，推出《夢紅樓．乾隆與和珅》，安排乾隆穿梭在書中所提到的「太虛夢境」裡，看清楚自己與和珅之間的君臣、父子關係，以及機關算盡之後，大清國勢終將走向滅亡的狀態。

國光劇團藝術總監王安祈表示，劇中安排乾隆愛讀《紅樓夢》，卻又禁止世人讀這本書，其來有自，「乾隆面對盛事志得意滿，但他知道爬得越高、摔得越重，半夜讀《紅樓夢》讀到『豪宴必散』，更是引發他的恐懼，他禁止這本書，其實是不敢面對自己。」

為此，《紅樓夢》裡經典的雙面鏡，也成為乾隆皇帝探測國勢的寶器，王安祈表示，「一面是大清盛事，另一面是落難災民，乾隆皇帝從中了悟，所謂的盛事，不過是一場太虛幻境，他從中對世間時局的變化與人性的多變，都有更深一層的領悟。」

《夢紅樓．乾隆與和珅》由林建華、戴君芳、王安祈三人擔任共同編劇，故事描述乾隆在晚年時期，與親信和珅之間的互動，談論和珅如何體察上意，為乾隆補足祕密小金庫，同時更幫助乾隆走出喪妻之痛，與乾隆二人間的情感密切，更勝父子。

中研院院士王德威表示，「乾隆與和珅，不只是君臣，簡直是共謀與知己，而和珅更是『大藝術家』，少有人像他這樣，能真正鑽進主子的心思，並享受在其中。」

王德威表示，乾隆與和珅的關係，亦君亦臣，互為表裡，「他們互相縱容彼此的慾望與夢想，同時也操縱彼此的慾望拓展，種種冒險故事，就此展開。」

在舞台設計上，劇組也以皇帝的玩具箱「多寶格」為概念，並融合多媒體投影，打造一座可供演員穿梭其中的「機關」，王安祈表示，既是和珅機關算盡的隱喻，同時也是乾隆內心有層層設防的縮影。

(中時 )