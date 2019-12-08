菲國民調機構「社會氣象站」調查顯示，52%民眾認為，菲律賓同時與美中兩國保持良好關係是可能的。至於與兩國關係孰輕孰重，78%受訪者認為，菲美關係較菲中關係更重要。

這項調查於9月27日到30日進行，1800名菲國成年人受訪。「社會氣象站」昨天公布調查結果。

調查顯示，52%受訪者認為，菲律賓可能同時與美中兩國保持良好關係；41%認為不可能，7%受訪者表示不知道或未作答。

另外，78%受訪者認為，菲美關係較菲中關係重要；12%民眾認為菲中關係較菲美關係重要；5%受訪者說，菲美和菲中關係一樣重要；4%的人不知道或未作答。

菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）上任後改走「親中遠美」路線，為修補菲中關係一度擱置南海爭議。但因北京當局在南海填海造島、大規模採蚌、海上民兵集結中業島（Thitu Island）海域等作為，菲國民間不乏反中聲浪。

「社會氣象站」調查顯示，52%菲律賓人「非常同意」或「有點同意」在菲律賓工作的中國籍人士增加對菲國整體安全構成威脅；27%受訪者「有點不同意」或「非常不同意」，21%民眾尚未決定。

對中國信任度方面，21%受訪者「非常信任」中國、54%有點信任，23%尚未決定，非常信任比率減去有點信任比率，淨信任評分為-33，被評定為「不良」。

調查顯示，8成受訪者「非常信任」美國、8%有點信任，11%尚未決定，對美國信任度「優異」（+72）。另外，菲國民眾對澳洲、日本信任度「良好」（+37、+35），對新加坡信任度「中等」（+26）。

(中央社)