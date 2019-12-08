海巡人員與防疫所人員穿戴防護衣，處理大城海灘上遭人棄置的豬屍。（岸巡三隊提供／謝瓊雲彰化傳真）

海巡人員與防疫所人員穿戴防護衣，處理大城海灘上遭人棄置的豬屍。（岸巡三隊提供／謝瓊雲彰化傳真）

海巡署第三岸巡隊巡查時，8日一早在大城鄉海邊水門前發現數個遭棄置的麻布袋，打開後驚見是死亡豬隻，為求慎重，立即啟動防檢疫標準作業程序，聯繫彰化縣動物保護防疫所至現場消毒、採樣、就地焚燒，確認是否為感染非洲豬瘟的病死豬。

岸巡三大隊三豐安檢所副所長謝朝育指出，上午七時許同仁在岸際巡查時，在距離大城北堤水門前約50公尺處的海灘，看到好幾個麻布袋，隱約可見裡面裝著動物屍體，打開後果然是死亡豬隻，共有5隻，隨即穿戴防護衣、拉封鎖線管制，通報檢疫人員到場處理。

彰化縣動物防疫所所長董孟治表示，接獲通報之後立刻派員趕往現場，防疫人員發現豬屍已經死亡多日，且從屍體變化狀態研判已泡過海水，為避免汙染環境，就地採樣、焚燒、噴藥消毒，樣本已送驗了解是否為感染非洲豬瘟的病死豬。

海巡署中部分署第三岸巡隊表示，對於非洲豬瘟疫情的掌控，海巡署秉持著最嚴謹的態度面對，呼籲民眾如在岸邊或海上發現可疑死亡豬隻，應即刻撥打海巡免付費118服務專線。

(中時 )