國民黨總統候選人韓國瑜今天回防雙北，在板橋第二體育場舉行，舉行競選總部成立大會，新北市長侯友宜來了，禿子、漢子終於再次同框，主辦單位宣布現場湧6萬人。空拍影片曝光，網驚喊：人滿出來了喔！

前總統馬英九、國民黨主席吳敦義、前新北市長朱立倫等人出席力挺。前台北縣長林豐正致詞表示，韓國瑜在新北市土生土長，他們兩個人都是板橋國小校友，韓國瑜當過縣議員與3屆立委，都是高票當選，為台北縣爭取建設，可說是功在台北縣。

網友看到空拍畫面紛紛說：「震搣！」、「讓人感動香菇的畫面～」、「5點時人更多，整個爆掉！」、「壯觀，感謝。」、「超爆，讚啦！堅定信念與支持。」、「這真的⋯好多人。」「帥氣的夾克、成功的造勢、完美的空拍！」、「椅子根本擺不夠，很多人先坐在草地上，後來就直接站著，散場時還有很多人留在現場。」、「哇塞！超級杯美式足球。超級航空母艦出征，討伐民進黨。」

(中時電子報)