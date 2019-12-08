台南市東區8日凌晨4時許發生一起連續超商強盜案，無業的郭姓男子因缺錢花用，持廚師刀連搶3家超商，卻在第1家與第3家因店員反抗離去，只有第2家超商店員拿出600元讓他得逞，警方5小時後在租屋處將他逮捕，依照強盜罪嫌移送台南地檢署偵辦。

21歲郭姓男子因近日缺錢花用，8日凌晨4時許戴上口罩，拿著1把廚師刀，先到東安路一家超商內，假意購買1包香菸，拿出1000元給店員後亮刀，說「錢拿出來」，沒想到店員只說「你這樣我要報警了」，郭嫌態度立刻示軟，回稱「那找我900元零錢」就算了，逕自離去。

第1家超商沒有得逞，郭嫌心有不甘，再到附近第2家試手氣，這次他拿出刀說「錢拿出來」，店員丟出600元，他也不再多拿，取走桌上現金逕自離去。

感覺搶得太少，郭嫌再到第3家超商，此時超商已互相通報有搶匪出沒，店內店員準備好球棒自保，等他亮刀威脅時，店員拿出球棒稱「你是想怎樣？」郭嫌見狀反而落荒而逃。

3家超商陸續報警，警方根據監視器畫面，得知郭嫌徒步外出行搶，5個小時內在他的住處將他逮捕，落網的他稱沒錢才出此下策，事後感到相當後悔。警方依照強盜罪嫌將他移送台南地檢署偵辦。

(中時 )