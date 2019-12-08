女星湯唯和韓籍導演金泰勇婚後生下一女，女神魅力不減，近來她和大陸影帝雷佳音為了新片《吹哨人》勤跑宣傳，日前一起接受金雞獎直播採訪，途中男方爆料湯唯在拍片現場常上廁所，沒想到湯唯一聽突然當眾落淚，讓場面一度尷尬。

當時，主持人問兩人最受不了彼此什麼事，雷佳音先問湯唯可否說出來，得到對方同意後，他就表示有次他要拍場哭戲，但每當他醞釀好情緒時，湯唯總會說要上廁所，影響他好幾次入戲。

湯唯聽完雷佳音爆料，忍不住當眾落淚，事後坦言很自責。（圖／翻攝自微博）

而湯唯聽完爆料後，原本還大笑並向對方道歉「真的對不起，我先跟你說對不起。」未料接著卻突然開始擦眼淚，並透露自己最不能忍受雷佳音的地方是「你什麼高興、不高興都不說，今天才說。」試圖圓場，但湯唯仍止不住眼淚，隨後離席去補妝兼緩和情緒，笑說：「你們2個聊1分鐘啊，我哭1分鐘。」

節目播出後，不少網友表示女性生產完的確滿常有頻尿困擾，認為雷佳音不該當眾爆料湯唯的私密問題。而湯唯事後被問到為何淚灑現場？她則表示第一次得知雷佳音的感受，「特別自責，他沒有問題，他肯定明白，大家都是演員，他知道我是很用心的演員，我不是偷懶或故意，他都是明白的。」

(中時電子報)