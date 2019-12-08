陸券商：長、珠三角未來最具競爭力 23:032019/12/08 旺報 吳泓勳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 天風證券副總裁、研究所所長趙曉光8日出席首屆上海臨港新片區投資論壇上表示，大陸經濟發展有兩個重要紅利，第一是精準大數據紅利，第二是科研體系紅利。 據新浪財經引述趙曉光說法，從區域看大陸，未來最有競爭力的2個區域是長三角與珠三角。其中長三角的中心就是臨港，如果把這兩個紅利與臨港的發展更加緊密地結合，臨港將如虎添翼，成為無可替代的中心。 (旺報 ) #紅利 #大陸 #中心 #區域 #未來 也許您會感興趣 推薦閱讀 基隆醫院日照中心揭牌 擴大在地照護圈 16:362019/12/04 生活 獨家：國安特勤破例抽換韓隨扈 00:082019/12/05 政治 三竹資訊今送件申請上櫃 11:012019/12/05 財經 維安蒐集韓陣營情資？特勤中心：絕非事實 07:362019/12/06 政治 50年舊香山區公所空間再活化有新用途 12:552019/12/05 生活 未來科技展登場 預估吸引10萬人參觀 19:322019/12/05 財經 亞獅康-KY股票12/9起預收款券且每60分鐘撮合 17:542019/12/06 財經 對陸觀感全球大調查 俄日分居喜惡最高兩端 21:162019/12/06 兩岸 北管藝術大展 宜蘭傳藝開幕 19:442019/12/07 生活 陸2020挑戰大 首要保增長防風險 04:092019/12/08 話題觀察 財經熱門新聞 狠！華為斬斷美晶片 韓媒爆三星危險了 - 財經 錯失這檔 百萬中鋼股民捶心肝！ - 財經 悲情寒冬！汽車業遭2重擊 全球狂裁8萬人 - 財經 飛機Wi-Fi免費用？ 達美CEO：飛機受不了 - 財經 陸經濟新風暴！北京砸7千億民企仍掀斷頭潮 - 即時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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