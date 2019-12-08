天風證券副總裁、研究所所長趙曉光8日出席首屆上海臨港新片區投資論壇上表示，大陸經濟發展有兩個重要紅利，第一是精準大數據紅利，第二是科研體系紅利。

據新浪財經引述趙曉光說法，從區域看大陸，未來最有競爭力的2個區域是長三角與珠三角。其中長三角的中心就是臨港，如果把這兩個紅利與臨港的發展更加緊密地結合，臨港將如虎添翼，成為無可替代的中心。

(旺報 )