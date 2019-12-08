美國防長艾斯博7日與新加坡防長黃永宏簽署兩國軍事合作的諒解備忘錄（MOU），美國將讓新加坡空軍在關島安德森空軍基地建立空軍戰鬥機訓練分遣隊，這也是新加坡空軍在美訓練的第四支分遣隊，也是離新加坡本土最近的一支。

目前新加坡在美訓練的三支分遣隊分別在亞利桑納州鳳凰城盧克空軍基地（Luke Air Force Base）F16戰機分遣隊、愛荷華州蒙廷霍姆空軍基地（Mountain Home Air Force Base）F15SG戰機分遣隊、亞利桑納州銀鈴陸軍直升機場（Silverbell Army Heliport）的AH-64D阿帕契直升機分遣隊。

自1990年以來，新加坡空軍就常赴關島訓練，2017年起固定在關島執行海外部署，但這次與美國簽署MOU之後，星國空軍得以在關島長期部署F-15SG、F-16等戰機、G550-AEW預警機，與其他支援裝備、人員等。

目前新加坡空軍除了在美國有戰機訓練分遣隊，也在澳洲、法國派有訓練分遣隊，另外還與印度、泰國等國保有戰機移地訓練合作。

新加坡國防部強調，這些海外訓練能提升新加坡軍方戰備能力，在發生衝突時也可根據需求，將兵力快速部署回本土。

在9月，新加坡也和美國簽署了2019年修訂版的諒解備忘錄，允許美國繼續使用新加坡的軍事設施與基地，為過境軍機和軍艦提供後勤支援。

(中時 )