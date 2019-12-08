每逢耶誕節，信伊斯蘭為主的印尼社會總有穆斯林能否獻上耶誕祝福的爭議。印尼伊斯蘭最高組織表示，穆斯林可說耶誕快樂，但不能敬拜耶穌，不能參加耶誕儀式，也不能穿戴耶誕服裝、不宜擺設耶誕裝飾。

耶誕節將至，南韓著名烘焙店多樂之日（Tous Les Jours）位於雅加達某購物中心的門市之前公告，不會在蛋糕寫上耶誕祝語或與情人節、舊曆新年相關的祝福。這項公告引發熱議後，多樂之日發表聲明，澄清這不是公司政策，強調尊重多元、促進包容，並對造成紛擾致歉。

東爪哇某購物中心之前也發函，建議設櫃攤位避免耶誕裝飾，也不要讓員工穿著耶誕老公公的裝扮，但強調這是建議而非禁令，目的是為避免引起伊斯蘭強硬派不滿。

伊斯蘭學者烏利（Ulil Abshar Abdalla）之前接受中央社記者訪問時說，確實有少數穆斯林認為，他們因宗教因素不能說Merry Christmas，主要是大都市的中產階級有這種無法包容其他宗教的保守思想，「如果你去鄉下看看，就會知道對實踐伊斯蘭的大多數傳統穆斯林來說，這不是問題」。

烏利說，不論是古蘭經、伊斯蘭訓令或是印尼伊斯蘭最高組織，即伊斯蘭學者理事會（MUI）曾發布的教令（Fatwa），都沒有禁止穆斯林祝福朋友耶誕快樂，「相反的，伊斯蘭信仰傳遞的是包容與尊重少數」。

印尼自前獨裁總統蘇哈托（Suharto）1998年垮台後邁入民主化。烏利說，政治開放後，不同意識形態崛起，當時就有保守主義者主張穆斯林不能說耶誕快樂，傾向保守的都市中產階級較易接受這種想法。這也顯示強調特定宗教身分的「認同政治」（identity politics）在印尼的進展。

烏利說，開烘焙店的穆斯林也可依客人要求在蛋糕上寫Merry Christmas，「沒有任何伊斯蘭教義說不可以這樣做」。古蘭經鼓勵穆斯林尊重先於伊斯蘭的宗教及先於穆罕默德（Muhammad）的所有先知，包括耶穌，因為猶太教、基督教和伊斯蘭系出同源，都信仰亞伯拉罕（Abraham）。

印尼商家在耶誕節陷入類似爭議並非首例。兩年前烘焙店Chocolicious拒絕為客人特製寫著耶誕祝福的蛋糕。而2016年12月，有強硬派穆斯林團體伊斯蘭防衛者陣線（FPI）成員到東爪哇泗水（Surabaya）的購物中心檢查是否有商家違反MUI的教令，要求員工穿戴耶誕裝扮。

80歲的伊斯蘭學者理事會教令委員會資深教授阿瑪德（H. Ahmad Sutarmadi）告訴中央社記者，伊斯蘭學者理事會的確有發布禁止耶誕裝扮的教令，因為這代表慶祝耶誕節，這對穆斯林是不允許的。

對於多樂之日宣示不提供寫有耶誕祝語的蛋糕，阿瑪德說，伊斯蘭學者理事會沒有發布相關教令，但建議穆斯林商家，如果接到客戶這類請求，可接受訂單，然而，寫有聖誕祝福的蛋糕必須讓消費者帶回家，不可放在店裡展示。

阿瑪德說，伊斯蘭學者理事會也曾發布禁止穆斯林參加耶誕儀式的教令，因為這些活動包括敬拜耶穌。但他強調，MUI從來沒發布任何禁止穆斯林向朋友說Merry Christmas的教令。

阿瑪德說，若事涉敬拜、信仰，就沒有混淆空間，穆斯林禁止從事相關活動。但穆斯林能否說耶誕快樂，則有不同的看法，有人認為這是人與人之間的互動，有人則認為這是慶祝耶誕節的一個形式，伊斯蘭學者理事會持中立的立場。

他舉穆罕默德曾每天遭猶太教徒吐口水，某天得知這名猶太教徒生病後，穆罕默德祈禱對方早日康復的例子，說明穆斯林與不同種族、宗教背景者和諧互動的重要性。穆斯林向朋友說耶誕快樂，也是不同宗教信仰者間的和諧互動，是沒有問題的。

在圖書館擔任館員的卡尼亞（Kania Aranda）對中央社記者說，她認為穆斯林不能說耶誕快樂。

卡尼亞說，基督徒相信耶穌是上帝之子，如果穆斯林說耶誕快樂，代表相信上帝有孩子，然而古蘭經寫得很清楚，上帝並非受生，也無子女；另外，穆斯林說耶誕快樂代表相信耶穌誕生於12月25日，但根據古蘭經，先知耶穌在夏天出生。因此，「穆斯林說耶誕快樂肯定是違背伊斯蘭教義的」。

印尼帕拉馬迪那大學（Paramadina University）傳播系講師法里斯（Fariz Budiman）說，他有些穆斯林朋友也不說耶誕快樂，因為他們認為說耶誕快樂與信仰不一致。

法里斯說，他也是穆斯林，信仰是自身的事，說耶誕快樂不代表慶祝耶誕節，也不違背信仰。另外，對他來說，包容不同宗教信仰是非常重要的，「在其他宗教的大日子獻上祝福，代表我們在乎他們」，有助彼此和諧相處。

學校職員李納（Lina Anggraeni）說，她每年都祝好友耶誕快樂，這對她不是問題。如有穆斯林不願說耶誕快樂，她尊重他們，「每個人觀點不同，我們互相尊重」。

大學生札喜納（Chasina Nipsi）說，伊斯蘭不准說耶誕快樂，「但對我來說，這從來都不是禁令」，印尼是多元的國家，基督徒有耶誕節、穆斯林有開齋節，但都是同胞，不需在意彼此的宗教信仰不同，「宗教是選擇的」。

(中央社)