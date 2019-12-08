台北市議員李明賢（前右）、台北市議員張斯綱（前左）幫蔡育輝助講。（蔡育輝竟總提供／劉秀芬台南傳真）

近1500民鄉親參加蔡育輝白河問政說明會。（蔡育輝竟總提供／劉秀芬台南傳真）

國民黨台南市立委第一選區參選人蔡育輝8日在後壁和白河連辦兩場問政說明會，前立委龐建國專程南下為蔡育輝助講，強調民進黨執政以來，只會專制打擊異己，人民生活愈來愈苦，溪北需要一位認真的立委來為地方服務，請大家一起下架民進黨，支持韓國瑜和立委蔡育輝來為百姓做事。

蔡育輝問政說明會上午在後壁菁寮仰安堂舉行，有400多名鄉親力挺。下午的白河問政說明會在市議員張世賢服務處旁舉行，人潮更是強強滾，台南出身的前教育部長吳清基百忙之中特別抽空前來，呼籲地方鄉親給國民黨一個證明的機會，把敢言敢衝敢為民眾權益大聲的蔡育輝送進立法院。

下午在白河的問政說明會，有將近1500人參加，前立委龐建國、台北市議員李明賢、台北市議員張斯綱、前教育部長吳清基、前議長李全教、中評委黃松根、張世賢紛紛助講，現場鄉親熱情揮舞中華民國國旗，高喊當選。

台北市議員李明賢說，卡神事件發生，國民黨幾十位立委跟議員去外交部抗議，結果蔡英文政府派幾百位警察維安，四層鐵網阻擾，這是民主台灣嗎？應該還給我們清廉負責的外交官一個公道。

台北市議員張斯綱表示，20年前他大學剛畢業第一份工作就是韓國瑜的國會助理，薪水3萬，半年後調高為3萬5000元，韓國瑜是如此照顧年輕朋友，親民愛民，如果他當總統肯定會照顧所有百姓。不分你我。

蔡育輝表示，前天賴會員的抹黑造謠讓他的萬用塑膠盒大熱門，昨天在新營夜市人人搶著拿。他批評賴惠員也曾為民意代表，圍阻他的宣傳車，還散播謠言說抓到賄選，「不但鴨罷，更是知法犯法」，他將會按鈴申告。希望端正選風，請鄉親評理，不要被騙了。

最後蔡育輝也一一跟鄉親握手道謝，對鄉親的熱情落下感動眼淚。希望鄉親給他機會票投蔡育輝，幫他討公道，還政治一個公平及公正的選風。

(中時 )