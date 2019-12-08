台灣銀行中鋒謝宗融8日在出戰台灣啤酒比賽最後42秒，籃下硬吃對手完成「三分打」，幫助台銀80比77險勝，且是熱身賽2連勝，謝宗融賽後坐在休息室內，默默看著自己仍然浮腫的右手小拇指，「老實講，我現在應該才恢復一半！」

謝宗融近年頻受傷痛所苦，前年在DLIVE夏季聯賽發生嚴重腳踝扭傷，今年瓊斯盃只打2場，就因腳踝舊傷復發缺賽，然後前往日本移地訓練，竟又爆發右手小拇指肌腱撕裂的重傷，讓他只好選在9月開刀修復，更在11月才恢復練球。

「我也不知道為何最近幾年這麼容易受傷，感覺好像全身上下都受過傷，所以最近也開始好好找地方拜拜，期望能讓自己健康運好一點，」謝宗融說，「就算我積極復健，可是目前手指仍然很腫，且在比賽期間，我只能固定住才打。」

謝宗融強調，其實這樣帶傷上陣，內心難免怕怕的，可是隨著新球季即將開打，又剛好碰上自己的合約年，他當然格外想要表現，「我想目前我是台銀全隊最高的球員，仍跟其他長人(包含洋將)良性競爭上場時間，期望自己可以越打越好。」

今年選秀狀元張家禾攻下全隊最高16分，再次證明他是比賽型球員，台銀總教練陳國維賽後表示，「我想家禾下周的練球狀態一定很差，對於他的表現，我只能說相當震驚，他的心臟有夠大顆，我相信他將讓我們多了一個可用之兵。」

不過台銀8日場邊最受歡迎的球員，竟然是洋將麥特瓊斯，因為只要他在場上一進球，場邊大約20幾位球迷就替他大聲歡呼，賽後更跟球迷歡喜合照，最後才知道原來這些球迷是瓊斯的教會兄弟姊妹，才會在他比賽時來現場加油。

台銀洋將瓊斯賽後跟球迷在場邊自拍留念。(黃及人攝)

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