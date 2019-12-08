韓國瑜8日到桃園參加造勢晚會。

國民黨總統候選人韓國瑜8日晚間到桃園參加聯合競選總部成立大會，幫陳學聖、魯明哲、吳志揚、陳根德等人的聯合造勢晚會，現場氣氛熱烈，人潮擠爆，韓國瑜進場時，群眾高喊凍蒜！現場宣布2萬人參加此場造勢活動。

(中時電子報)