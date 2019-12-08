韓國瑜到桃園聯合競選總部站台 人潮擠爆 19:382019/12/08 中時電子報 丁世傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 韓國瑜8日晚間到桃園為陳學聖、吳志揚站台輔選。（圖／取自中時電子報直播） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 韓國瑜8日到桃園參加造勢晚會。 國民黨總統候選人韓國瑜8日晚間到桃園參加聯合競選總部成立大會，幫陳學聖、魯明哲、吳志揚、陳根德等人的聯合造勢晚會，現場氣氛熱烈，人潮擠爆，韓國瑜進場時，群眾高喊凍蒜！現場宣布2萬人參加此場造勢活動。 (中時電子報) #2020大選 #總統 #立委 #韓國瑜 #陳學聖 #桃園 #吳志揚 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓國瑜撿到炮，但要會用 04:102019/12/04 時論廣場 韓國瑜直播作菜 再推便當長照制 17:242019/12/04 政治 韓國瑜「蓋民調」後 吳崑玉：要拿出強項嗆蔡 05:492019/12/05 政治 逆轉勝戲碼再現？謝明輝：選戰主動權重回韓手上 08:062019/12/05 政治 不滿被抹紅！WSJ專訪韓國瑜：都是綠營塑造的 10:042019/12/06 國際 國民黨召開「反對用肺發電 落實以核養綠」記者會 16:352019/12/06 政治 陳超明竹南競選總部成立 韓國瑜、馬英九、吳敦義到場造勢 16:212019/12/07 政治 韓國瑜鄭正鈐競總成立 韓：我是全台最黑的男人 20:022019/12/07 政治 韓粉注意！韓最後大造勢 就在這三縣市 07:582019/12/08 政治 直播》韓新北大造勢 現場宣布人數超過6萬人 15:102019/12/08 政治 政治熱門新聞 最新民調出爐！蔡韓支持度讓人難以置信 - 政治 蔡英文澎湖造勢人潮多？網友拍影片...下秒就露餡 - 政治 謝龍介、館長嗆賭韓蔡選情 宅神：兩人雞排都吃得到 - 政治 特定人士要轉移楊蕙如案！孫大千爆：核彈即將來襲 - 政治 韓粉闖蔡造勢場 大家不吃便當吃好大兩顆... - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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