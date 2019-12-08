立委林昶佐（右）8日晚間辦造勢，邀請內政部長徐國勇（左）站台。（林昶佐辦公室提供／張穎齊台北傳真）

無黨籍北市（中正、萬華）立委林昶佐8日晚間舉辦「蔡英文、林昶佐中正區後援會成立大會」，邀請內政部長徐國勇、桃園市長鄭文燦、北市議員吳沛憶、周威佑等站台。針對國民黨總統參選人韓國瑜批蔡英文總統再連任4年，台灣會「慘慘慘慘」，鄭文燦護主反嗆「這4個字應該是形容他的民調」。

林昶佐今晚在中正區文光公園舉行後援會成立大會，他說，附近的臨沂街29巷、59巷、61巷、忠孝東路、金山南路、杭州南路巷內，都有很多長久沒有處理的國有地廢墟或荒地，環境髒亂甚至成為治安死角，4年來，他逐一整理成停車場、小公園，酸對手國民黨前立委林郁方「以前的立委不做，輪到我們做起來」，並自豪在立院的成績，更是超過林郁方一大截。

徐國勇提到，他2006年當立委的時候，台灣本來要向美國買8艘潛水艇，結果卻被占多數國民黨立委否決，其中一個就是林郁方，如今台灣要買F16V、M1A2戰車，林昶佐全力支持，這才是真正保護台灣、對國防了解，「不是掛布條就能說自己是國防專業」。

鄭文燦則說，韓國瑜前幾天說民進黨執政「慘慘慘慘」，「這4個字應該是形容他的民調」。除了韓以外，藍委陳宜民向警察動粗卻死不認錯、陳玉珍把台大醫院當舞台，都是作秀無下限，他相信，只要林昶佐能連任，國民黨主席吳敦義就當不到立法院長。

(中時 )