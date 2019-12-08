戲劇、主持、舞台劇多棲的藝人亮哲，在8日他虛歲40歲生日當天，首度以音樂見面會形式發表台語詞曲全創作〈囡仔〉，亮哲分享從參賽入行到轉戰主持、戲劇圈的演藝歷程，愛妻與兩個可愛女兒、好友劉品言、海裕芬和吳念軒也到場送上生日祝福，正當劉品言將蛋糕端出來時，亮哲高齡91歲的奶奶及爸媽都驚喜現身，完全沒心理準備的亮哲，一度感動哽咽到說不出話來。

亮哲以音樂會形式發表台語全創作曲〈囡仔〉，好友劉品言、海裕芬、吳念軒都到場送上祝福。（林淑娟攝）

亮哲的阿嬤、老婆黃毓棠、兩個女兒都到場。（實習記者郁晨攝）

15年前因參加歌唱比賽而被發掘的亮哲，當時被公司老闆認為「歌聲還不夠好」，視為「無法馬上出片」的歌手，於是轉往電視圈因戲劇演出、外景主持而成名，不過，創作魂卻從沒斷過，而〈囡仔〉這首歌的誕生，亮哲坦言就是他現階段的人生寫照，因為自己是兩個孩子的爸，自從有了家庭之後，就必須調整自我呈現一個大人的狀態，但其實內心一直有個尚未長大的小男孩，想要勇敢去做一個「音樂人」的夢。

亮哲兩個可愛女兒狂親爸爸。（實習記者郁晨攝）

亮哲的老婆黃毓棠、兩個女兒都到場。（實習記者郁晨攝）

擔任嘉賓的劉品言回憶自己14歲時就是亮哲的同門「師姊」，印象最深的是那年尾牙，她看到公司新簽了這個帥哥，結果帥哥上台自我介紹時，非常有自信，拿起麥克風就說：「大家好，我是亮哲，很多人說我長得像趙文卓！」她當下還一度心想：「這是一個以為自己顏值很高的藝人！」沒想到他後來接的竟是愈來愈辛苦的上山下海主持工作。被問當年亮哲有沒有追過她？劉品言笑說：「我們年紀相差太大了，我當時不懂趙文卓那種帥！」

15年前因參加歌唱比賽而被發掘的亮哲，當時被公司老闆認為「歌聲還不夠好」，視為「無法馬上出片」的歌手，於是轉往電視圈因戲劇演出、外景主持而成名，不過，創作魂卻從沒斷過。

談到第一次用共創方式寫歌，亮哲自嘲是幼幼班等級，畢竟太久沒有接觸音樂，哼出來的音都不準，幸好有音樂老師們的專業指導，讓熟悉演員操作的亮哲，可以透過戲劇橋段引導他在錄唱時更有情緒和畫面感。

不少藝能圈好友們第一次盲聽到〈囡仔〉時都相當驚訝，連搭檔舞台劇演出的黃嘉千更連問四次：「這是亮哲唱的？！」直呼這聲音太好聽。亮哲表示，目前單曲〈囡仔〉已於「音樂霸」數位平台上架，歡迎喜愛亮哲的粉絲們可線上付費收聽，一起支持正版音樂。

(中時 )