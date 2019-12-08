彰化縣溪州鄉49歲詹姓男子，自稱家裡開宮廟專長改運除煞、讓人問事，透過網路上認識女大生，見對方情場失利、年輕可欺，多次以點光明燈、招桃花等騙財又騙色，還大言不慚「我學佛的，射在你裡面不會懷孕而有好處。」被害女學生匯款後，還主動送禮、更支付開房間的摩鐵費用，沒想到桃花運仍無起色，她不甘被騙，提告詐欺，離譜案情令承審法官也搖頭，判處詹男有期徒刑三月，可易科罰金。

根據判決書，去年12月初，詹男在網路聊天室認識被害女大生，得知她剛失戀，想與前男友復合，謊稱家裡開宮廟，自己有特殊能力，可幫她除去前男友祖先靈、招桃花，點光明燈等，讓女大生一個月內先後4次匯款、總計11000元到詹的郵局帳戶。

一名女大生為了挽回前男友，竟誤信網路認識的宮廟大叔，慘遭騙財騙色，但未提告性侵害，僅提告詐欺。（資料照）

詹男坦承有匯款情事，但否認有詐欺犯行，辯稱有告訴對方說自己在濁水溪邊處理陰的事，但沒說是開宮廟，那是叔叔開的；強調沒有威脅恐嚇，要處理陰的事，除了買雞、魚、豬肉等，他還幫女生討回借出去的錢，是真的有幫對方處理事情。

詹的辯護律師也說，詹幫女子處理祖先靈，需要買金紙和祭祀用品，都需要花錢，不能說民間信仰沒有客觀標準，就說被告是詐欺。若被告是貪財之人，大可直接索討工資，且被告領有補助，沒必要去詐騙金錢。

法官審理時，從女大生提供的LINE對話紀錄裡發現，詹男多次以相關話術說服女子、使她深信不疑而匯款，甚至還誑稱「我學這個得肯跟你做（性行為之事），對你有好處的」、「因為我學佛的懂嗎」、「上次才射在你裡面不會懷孕而有好處」確認詹男確實有以所誆稱之「儀式」訛騙女子。

法官審酌，被告以旁門神祕儀式之名，利用告訴人遭逢不順之事，對未來無助之心理，藉機佯稱可除去祖先靈、招桃花、點光明燈為由，誑騙告訴人交付款項，牟一己之利、惡性不低且犯後多所矯飾卸責，難見有悔意；依被告學歷僅國中肄業，無業且罹患腎病，依詐欺取財罪判處3個月，可易科罰金。

(中時 )