國民黨新北市第12選區參選人李永萍今天成立汐止競選總部，新北市長侯友宜、前新北市長朱立倫、國民黨副主席郝龍斌及前台北縣長林豐正等人皆到場力挺，韓國瑜競辦副執行長謝龍介、總發言人王淺秋、發言人鄭照新也出席，輔選陣容壯大豪華。

第12選區現任時代力量立委黃國昌放棄連任改由子弟兵出戰後，國民黨下決心收復失土，今天李永萍競總成立，站台、助講陣容眾多，前立委丁守中、國民黨中常委連勝文、議員廖先翔、白佩茹、前市長黃建清、前議員廖正良、白添枝、初選對手簡榮宗及眾多里長，國民黨中央地方勢力大團結。

侯友宜致詞時表示，希望民眾要將他去年汐止大贏的票催出來，讓李永萍、韓國瑜跟國民黨「三贏」。

侯友宜說，能讓所有人站出來團結在一起很不容易，他請在場群眾幫李永萍鼓掌打氣；侯現場並將象徵捷運「汐止民生線」的抱枕送給李永萍，期待李永萍能在中央幫汐止人爭取。

李永萍當場向侯友宜及支持者承諾，汐止民生線第一期「汐止-東湖段」先做，她一定說到做到。

李永萍表示，中央對新北市很不公平，人均統籌分配款只有台北市民的一半，民進黨新北市立委過去四年完全沒為新北市爭取，民進黨國會過半竟然還能還把責任推卸給在野的國民黨，財政窘境讓認真市政的侯友宜難免會有「巧婦難為無米之炊」之慨，希望大家一起努力，把去年侯友宜的得票開出來，讓李永萍及韓國瑜一起幫侯友宜，讓新北市民過上好生活。

(中時 )