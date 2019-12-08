第2屆中國質量品牌先鋒論壇以「輝煌70載，匠心永傳承」為主軸。（金酒提供／李金生金門傳真）

中國質量品牌-匠心品質金獎證書，記載金酒飄香兩岸的榮耀。（金酒提供／李金生金門傳真）

「華人第一白酒」金門高粱酒再傳捷報，獲得中國質量品牌-匠心品質金獎，金酒廈門公司董事長楊應雄今（8）日應邀出席中國質量品牌先鋒論壇，與金酒團隊和鄉親分享飄香兩岸，得來不易的榮耀。

這也是近年在世界3大白酒獎-舊金山世界烈酒競賽、終極烈酒挑戰賽與世界食品品質評鑒大賞多次獲得雙金牌獎的金門高粱酒，再一次以匠心獨運的製酒工藝揚名境外。

第2屆中國質量品牌先鋒論壇由紅旗出版社、人民日報社增刊主辦，由大陸中央電視台歐陽夏丹主持，並以「輝煌70載，匠心永傳承」為主軸，邀請大陸全國政協常委國務院參事任玉岭、大陸中央電視台品牌顧問著名品牌戰略專家李光斗等政商學界知名人參加。

金酒指出，金門高粱酒秉持高溫製麴、高壓蒸飯、高溫接酒、低溫發酵、低溫入池、傳統翻糟「三高二低一翻」的傳統工藝，用時間淬煉經典，因此經過網站公示、地方測評、行業測評、網上測評、專家評審團評審後獲得匠心品質金獎，榮登中國大陸匠心品牌榮耀盛典。金門高粱酒的工藝及品牌故事也將收錄於本活動專刊〈匠心之路〉，向大陸中央、地方黨政機關等相關單位發行。

金門酒廠（廈門）貿易有限公司董事長楊應雄接受央視主播張騰岳專訪時表示，金門酒廠堅持以純糧固態發酵的釀酒工藝，生產供應真實不勾兌的金門高粱酒，分享給雅好白酒的消費者，金門高粱酒代表中華傳統釀酒工藝的匠心傳承，讓消費者品味海峽兩岸交流的感動情懷。

同時，大陸中央電視台「匠心」節目組也特別拍攝〈金風玉露·金門高粱酒匠心〉紀錄片，對釀造出風味不凡的金門高粱酒的重要元素，水、麴、工藝以及金門這塊土地做詳盡的介紹，用故事說出金門高粱酒引人入勝的不凡風味，今天已在大陸中央電視台「發現之旅」頻道首播，並將於12月9日07：00、13：30再次播映，後續也會透過各地方電視台及網路媒體的播映，相信能夠大幅提升金門高粱酒在大陸地區的品牌影響力。

(中時 )