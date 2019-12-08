睽違12年，藝術家連瑞芬再度重回新北開展，即日起至12月31日於新北市藝文中心展出，以星河般的裝置藝術結合其獨創的布面水墨及書法作品，呈現當代水墨藝術的新格局。連瑞芬出生新北市書法世家，年輕時於歐洲習畫，融貫中西藝術思維，本次不藏私地展示20年間共50餘件代表性作品，並於展場公開其獨創的8種水墨技法，同時也能看見藝術家對新媒材的探索和文創應用，呈現連瑞芬在不同範疇中的多樣風采。

連瑞芬不但在傳統及當代書畫領域持續創新和推廣，更屢獲國內外肯定，獨創「水洗」、「水塑」技法，傳達水性東方歷久彌新、沖淡懷遠的智慧。連瑞芬表示，本次展覽「北岸有天光」，是將她對新北市這塊土地的情感和哲思注入策展思維，北海岸常見受水力撞擊及刻鏤的流色奇石，是她創造獨具新北地域性「水之石」符號的靈感源頭。而佈置在屋頂的燈光裝置蜿蜒如宇宙星河，一顆顆光河礫石各自煥彩，想傳達「一沙一世界、一礫一微塵」的無窮浩瀚。

新北市政府文化局表示，連瑞芬老師出生的三重區是新北市的書法重鎮，其父親連勝彥為曹秋圃嫡系弟子，更是國內當今書法大師，在人文氣息薰陶之下，連瑞芬從小就熱愛藝術，大學就讀中文系，本有深厚的詩書底蘊和藝術史觀。90年代至巴黎習畫，遊歷歐洲多國，領略抽象觀念、探索媒材應用，並結合東方哲思，種種特殊的生命閱歷，使她的創作中總帶有一股大器和靈動，酣暢淋漓且氣象萬千，更開拓出當代水墨藝術的全新樣貌。

本次展覽作品回顧連瑞芬20年來的創作軌跡，規劃「水色琢石」、「哲思問道」、「天之光時」等三個展出面向，包含她1997年在法國畢業製作的水墨作品「觀物誌」部份組畫，以及各時期最具代表性之布面水墨及經典紙本書法作品。本次老師也為此次展覽特別製作作品「天之光石」展出於展廳天花板。

展覽期間自即日起至12月31日，歡迎至新北市藝文中心參觀！欲知更多相關展覽活動資訊，請參閱新北市藝文中心官網www.artcenter.ntpc.gov.tw，或電洽2253-4417。

(中時 )