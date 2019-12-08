周傳雄「青花傳情」演唱會7日首站從深圳起跑，吸引滿座9500位歌迷欣賞，票房收入700萬人民幣（約3080萬台幣）。他寶刀未老一連24首歌，硬咽落淚感謝粉絲一路陪伴及鼓勵：「歌迷喊話欠我一張演唱會門票，我則用我的誠意，送給歌迷一場陪你們一起走來的心情歌聲。」

他為演出一連換穿4套手工訂製的傳情英倫風格服裝，並邀好友黃品源同台合唱〈小薇〉；周傳雄自詡「船長」、開著充滿愛的船（與「傳」字同音），有感而發地說：「謝謝各位從四面八方來看我的演唱會，我能回報給大家的，就是把每一場演唱會唱好，我就像是舵手、船長，把這艘愛之船開好、開穩，從深圳啟航，一路向北。」

除了清唱〈黃昏〉、〈弱水三千〉等歌，周傳雄更自彈自唱〈出賣〉等曲，搭配各8位弦樂、樂手、舞者的大陣仗，誠意十足。其實身材削瘦的他，為開唱好不容易將體重維持在64公斤，演出結束後，他既開心又擔心地說：「我緊張個性使然，就怕專心投入演唱會的準備，讓好不容易養胖的身形又瘦了，會不會演唱會結束，我又瘦了一公斤？」周傳雄「青花傳情」演唱會明年2月14日在成都舉行，門票10日開賣。

周傳雄全新巡演前天從深圳起跑。（寬魚國際提供）

周傳雄全新巡演前天從深圳起跑。（寬魚國際提供）

(中時 )