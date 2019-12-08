五月天的阿信和陳綺貞8日參加Hit Fm聯播網特別節目《同行相記》，由作詞人葛大為主持，他們在現場聊到欣賞彼此的作品，陳綺貞讚賞阿信的寫詞功力，她看到阿信寫出歌詞「水能載舟也能煮粥」這樣的歌詞，忍不住罵了髒話，「因為寫太好。」

她形容阿信歌詞中帶有靈氣、調皮的靈魂，「保有中二臭男生的個性，很迷人的」，阿信也笑說：「綺貞在稱讚我的時候，我有錄音，但居然被陳綺貞誇獎中二，我很榮幸。」

而3人私下頗有私交，葛大為透露阿信、陳綺貞都算是很快回訊息的人，豈料阿信卻爆料傳IG私訊給陳綺貞，但陳綺貞一個月後才回他，陳綺貞說：「我在思考要怎麼回你，回的比較認真。」

陳綺貞隨後也虧阿信在記仇，現在她傳訊息給阿信，他也不回，但卻秒回葛大為，葛大為笑說：「跟阿信說嗨，他回很快，可是下一句問工作就不會回。」阿信打趣：「當然要假裝沒看到。」

此外，葛大為問到創作若要一直收集別人的故事跟題材，是否會資訊焦慮？陳綺貞說自己有嚴重的「資訊不焦慮症」，大家常聊的資訊，她都不知道，阿信也表示因為大家都說陳綺貞很仙，「仙氣飄飄，她現實生活上也是這樣，如果仙女知道旁邊哪家大腸麵線好吃，像話嗎？」

(中時 )