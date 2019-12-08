台南市長黃偉哲（右）逛左鎮農特產品市集，幫農友推薦產品。（劉秀芬攝）

左鎮光榮國小學童利用假日陪阿嬤賣農產。（劉秀芬攝）

公舘社區的草仔粿供不應求。（劉秀芬攝）

台南左鎮化石園區自5月12日開幕至今，入館人數已突破36萬人，為延續這股觀光熱潮，左鎮區公所在光榮休閒園區成立「左鎮農特產市集」，8日由市長黃偉哲親自舉行揭牌儀式，並一一參觀市集攤位詢問試吃，也幫農友向遊客推銷優質的在地農產。

黃偉哲致詞時表示，左鎮農特產品市集不是一天、兩天的活動，而是全年52個周周末常態推出，要讓大家都可以認識左鎮優質的農特產品。黃偉哲也感謝左鎮區農會的協助，不僅提供場地，不收水電租金，規畫免費停車場，順利促成市集的誕生。未來市政府也將配合，帶動左鎮的發展。

黃偉哲表示，未來將串連左鎮化石園區、山上花園水道博物館、大內南瀛天文館、新化虎頭埤風景區等景點共同推出套票，活躍山區的文化觀光，左鎮農特產市集的加入，相信更能吸引大批人潮前來觀光，帶動在地農業，活絡周邊商圈。

左鎮區長李燿州表示，期望藉由左鎮農特產市集，建構在地農民的銷售平台，開拓小農多元行銷管道，提供各社區發展協會銷售在地特色產品及伴手禮，進而推廣農民參與農產三章一Q認證，協助農業轉型，以增加農民收益，翻轉左鎮讓堊地重生。

左鎮農特產品市集位於化石館對面的光榮休閒園區，7日已先試賣，現場規畫近60個攤位，有新鮮蔬果、蜂蜜、咖啡、農產加工品，還有社區美食、月桃編、植物染、竹編文創商品，農友反應銷售狀況比預期還好，公舘社區的草仔粿、花生粿做了近千個銷售一空。

為了讓市集更好逛好玩，公所員工數月前即在光榮休閒園區拱形鐵架旁栽種各式藤類瓜果，在員工悉心灌溉照料下，瓜果欣欣向榮，蔓延成綠色隧道，造型奇特的蛇瓜、葫蘆瓜引起路過民眾拍照打卡，成功引起話題。

(中時 )