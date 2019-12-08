北韓今天（8日）在西海衛星發射場進行重大測試，勞動黨也將在本月下旬召開全體大會，商討「重大決定」。外界認為，如果朝美無核化談判在月底前沒有反轉，北韓勞動黨可能在全會上宣布取消暫停政策，重啟核試以及洲際彈道飛彈試射。

北韓去年4月20日召開七屆三中全會，正式宣布從4月21日起停止核試與洲際彈道飛彈(ICBM)試射，制定了暫停政策。當時朝美即將在6月12日在新加坡舉行川金峰會，北韓領導人金正恩在川金峰會上向川普總統承諾，北韓將遵守暫停政策。

但北韓這次以「內外局勢已經發生變化」為由召開勞動黨全體大會，可能會宣布取消暫停政策，重啓核試及ICBM試射。朝美關係突然急轉直下，主要是因為雙方圍繞核談判的立場始終在兩條平行線上。朝美原計劃在11月底至12月初舉行工作級談判，但到底先放寬制裁還是先無核化的核心爭議，雙方至今無法達成妥協。

有看法認為，北韓所謂的重大變化可能就是回到過去的極端對立的懸崖邊緣戰術。從11月下旬開始，美軍特種偵察機頻繁出現在朝鮮半島上空，公開對北韓的動向進行監視，可能也與這一情況有關。

(中時 )