民進黨副總統參選人賴清德替張銘祐輔選。（張銘祐競選總部提供／葉書宏新北傳真）

前行政院長游錫堃替張銘祐輔選。（張銘祐競選總部提供／葉書宏新北傳真）

前行政院長游錫堃替張銘祐輔選。（張銘祐競選總部提供／葉書宏新北傳真）

民進黨新北市第11選區立委參選人張銘祐面對傳統的艱困選情，仍然奮力不懈全心打拼，在濕冷的天氣中，在地方的熱情支持下成立深坑後援會，民進黨副總統參選人賴清德、前行政院長游錫堃、資深議員陳永福都再次站台力挺，表現出民進黨對張銘祐的大力支持，跟翻轉大文山選區的深切期待。

張銘祐的深坑後援會舉行成立大會，現場特別提供「必勝達摩」紙撲滿給民眾，延續前行政院長游錫堃日前送給張銘祐「必勝達摩」吉祥物，祝福張銘祐成功勝選、翻轉新店的祝福。

張銘祐說「必勝達摩」是前行政院長送給他的必勝祝福，現在他要把這份必勝祝福轉送到大文山每個角落，給大文山每位鄉親，翻轉大文山是為了讓每一位鄉親贏得更好的未來、更美好的生活。

張銘祐表示「必勝達摩」除了有必勝的祝福以外，還是一個紙撲滿，歡迎大文山的鄉親都可以到競選總部來索取。索取必勝達摩紙撲滿，一方面積少成多為自己做儲蓄，一方面也幫張銘祐的支持度積少成多，贏得選舉。

張銘祐是電視政論名嘴出身，他的名嘴同事吳國棟、余莓莓也到場站台，展現對張銘祐坐而言並且起而行投入選舉的認同，也肯定張銘祐初次參選就挑戰民進黨最艱困的選區。

游錫堃表示，認識張銘祐這麼多年來，一直都非常的努力打拼，絕對不會選前才出現，這樣連任再多屆都沒有用。他希望鄉親陪張銘祐一起翻轉大文山，而且政黨票也支持民進黨，讓他進入立法院跟張銘祐當同事。2020 民進黨國會過半，就是護國保台，延續台灣的進步發展。

賴清德說，張銘祐新人參選挑戰最艱困選區，不但勇敢，而且展現強烈翻轉舊政治的意志力，是大文山鄉親要改革大文山最好的選擇。

資深議員陳永福拉抬張銘祐不遺餘力，當作自己的選舉一般，經常陪同到基層拜票，今天也來站台推薦張銘祐，肯定張銘祐年輕人挑戰艱困選區的勇氣，也期待將來跟張銘祐一起，中央、地方連成一線，為大文山的建設發展一起貢獻。

(中時 )