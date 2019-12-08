在地藝術家徐敏珍表示，野獸派特別適合年幼的小朋友，讓他們能夠放膽的塗上自己喜歡的顏色，揮毫誇張筆畫。（王昱凱攝）

東華大學藝術設計系學生與在地藝術家合作，辦理工作坊讓社區居民參與，讓美學不再只是理論，能夠真正走入生活。（王昱凱攝）

「野獸之吻」繪畫創作體驗工作坊由東華大學藝術設計系碩士生攜手在地藝術家與社會連結，以「野獸派」的狂放，讓孩子揮灑自我的天馬行空。系所教授黃琡雅表示，課程主要用意是讓學生與在地連結，讓社區認識東華，也讓東華了解社區，讓美學真的能走入生活，讓藝術能夠在地方萌芽。

系所助理教授韓毓琦提到，「藝術與專案設計課」今年以工作坊形式呈現，由16位學生與在地藝術家聯繫、討論並建構課程，吸引社區民眾參與。野獸之吻於8日在金三角商圈藝托邦藝文空間舉行，15個名額早就遭家長搶光，帶著孩子化身小野獸作畫。

在地藝術家徐敏珍表示，野獸派壽命雖在整個藝術發展史上僅佔3年，但狂放的色彩與誇張肢體動作特別適合孩子發揮想像力，書法家林岳瑩大筆題下「野獸之吻」四字，奔放的草書字體讓大小朋友驚呼不已。

隨著模特兒擺出誇張姿勢，孩子們拿著壓克力顏料與畫筆，在塑膠布上揮毫線條，並依照喜好顏色塗滿色彩，絲毫不受一般美學框架拘束。臉是黃的、腿是綠的、頭髮是白的，五顏六色的繽紛讓布料顯得十分絢麗，展現澎湃野獸氣息。

吳先生表示，小朋友學畫約1年，正好有機會與藝術家面對面，對孩子的感官刺激與啟發是不同凡響的，所以報名剛開放就秒搶名額，要帶著女兒來體驗；郭阿姨則說，學繪畫不一定要朝藝術領域走，只是想讓兒子多種紓壓管道，同時開展眼界。

黃琡雅說，美學與生活本就息息相關，課程目的在於讓青年與在地連結，把理論帶入實踐當中，返鄉後也能依照課程經驗與當地連結，實現美學在地化。除野獸之吻繪畫工作坊外，東華更與陶藝家彭雅美等人合作，提供「手感溫度」等課程邀社區居民參與。

(中時 )