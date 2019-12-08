太平洋島國索羅門群島，9月結束與我國邦誼，和大陸建交。英國《衛報》7日發表針對索羅門群島轉向北京的調查採訪。索羅門群島政治人物告訴該報，大陸、台灣當局都向該國國會議員行賄，價碼達「數十萬美元」之譜，以換取支持。

支持台灣的反對黨第二號人物柯尼羅瑞亞（Peter Kenilorea Jr.）告訴該報，「這種事老是扯到金錢，是公開的秘密」。他稱，自己聽那些牽涉到外交轉向決定的議員們說，北京對他們開價2百到5百萬索羅門群島元（約台幣757萬至1891萬）。

索國最大馬萊塔省（Malaita）省長蘇戴尼則稱，有人以金錢賄賂他，希望他軟化反北京的立場，但他沒有接受。蘇戴尼先前曾告訴《索羅門星報》，對方給的價碼是百萬索元（約台幣378萬）。

另一方面，支持蘇嘉瓦瑞政府改承認北京的國會議員費卡，否認錢是影響委員會決定的關鍵，他並指控台灣當局在過程中意圖花錢維持現狀，「台灣想賄賂我，簽署支持台灣就給百萬索元」，之後會再把同樣金額的後謝匯入帳戶。

這些議員和政治人物的說法，我外交部與大陸都嚴正否認。

(中時 )