由《Starmometer》票選的2019世界最性感男人前100名日前揭曉，曾多次獲得美國電影網站TC Candler票選的最帥氣臉孔、The Best Poll票選的全球最帥美男冠軍的韓團防彈少年團（BTS）顏值擔當V再次奪下冠軍。

2019全球百大性感男排行，亞洲臉孔拿下眾多前面名次。（圖／翻攝自starmometer）

2019世界百大最性感男人排行，除了第一名是V之外，二到四也都是BTS成員，分別是智旻、柾國、Jin。第五名則是今年以陸劇《陳情令》走紅的男星肖戰，接下來六到十名分別是土耳其演員Can Yaman、菲律賓演員Alden Richards、韓國的池昌旭、朴敘俊、SHINee的珉豪。

大陸男星肖戰（左）拿下第五名、SHINee珉豪（右）拿到第10名。（圖／翻攝自微博）

另外其他入榜的知名男星還有朴寶劍、李敏鎬、南柱赫、丁海寅、崔始源，歐美男星方面最高排名則是24名的《雷神索爾》演員克里斯漢斯沃，英國前1世代成員Zayn Malik排行第26，而《美國隊長》克里斯伊凡則是第27。

2019全球百大性感男排行榜

(中時電子報)