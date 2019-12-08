由《Starmometer》票選的2019世界最性感男人前100名日前揭曉，曾多次獲得美國電影網站TC Candler票選的最帥氣臉孔、The Best Poll票選的全球最帥美男冠軍的韓團防彈少年團（BTS）顏值擔當V再次奪下冠軍。
2019世界百大最性感男人排行，除了第一名是V之外，二到四也都是BTS成員，分別是智旻、柾國、Jin。第五名則是今年以陸劇《陳情令》走紅的男星肖戰，接下來六到十名分別是土耳其演員Can Yaman、菲律賓演員Alden Richards、韓國的池昌旭、朴敘俊、SHINee的珉豪。
另外其他入榜的知名男星還有朴寶劍、李敏鎬、南柱赫、丁海寅、崔始源，歐美男星方面最高排名則是24名的《雷神索爾》演員克里斯漢斯沃，英國前1世代成員Zayn Malik排行第26，而《美國隊長》克里斯伊凡則是第27。
(中時電子報)
#2019百大最性感男人 #性感 #男人 #The Sexiest Man in the World for the Year 2019 #帥哥 #鮮肉 #猛男 #防彈少年團 #bts #v
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。