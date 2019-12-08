民進黨新北市第9選區立委參選人蔡沐霖今（8日）下午在新竹市長林智堅、立委趙天麟的陪同下，於智光商工旁的黃昏市場拜票。（蔡沐霖競選總部提供／葉書宏新北傳真）

民進黨新北市第9選區立委參選人蔡沐霖今（8日）下午在新竹市長林智堅、立委趙天麟的陪同下，於智光商工旁的黃昏市場拜票。（蔡沐霖競選總部提供／葉書宏新北傳真）

民進黨新北市第9選區立委參選人蔡沐霖今（8日）下午在新竹市長林智堅、立委趙天麟的陪同下，於智光商工旁的黃昏市場拜票。（蔡沐霖競選總部提供／葉書宏新北傳真）

民進黨新北市第9選區立委參選人蔡沐霖今（8日）下午在新竹市長林智堅、立委趙天麟的陪同下，於智光商工旁的黃昏市場拜票。掃街結束後，林智堅將精心設計的橘子禮盒「大桔大力」贈送給蔡沐霖，祝福他一舉得勝，而趙天麟也以自己在高雄的經驗，勉勵初次參選的蔡沐霖。

拜票的直播期間，有不少觀看直播的雙和居民前往黃昏市場向蔡沐霖加油，更有熱情攤商送上菜頭、水果，祝福蔡沐霖勝選後「雙和換新」！民眾也認出「最年輕市長」林智堅，及高雄人氣立委趙天麟，紛紛上前要求合照、簽名。寒冷的冬日裡，市場選民的熱情不減反增。

黃昏市場拜票結束後，林智堅憶起自己5年前在新竹參選市長時，支持者在「橘子」上寫出對城市建設的期盼，也送來為蔡沐霖專屬設計的「大桔大力」禮盒，上頭還特別寫著「品質保證，志堅推薦」、「票票入匭、前進國會」，祝福蔡沐霖這次也能帶著雙和市民的祝福前進國會。

爭取立委連任的趙天麟，這次除了到雙和為蔡沐霖熱情相挺，也用自己高雄參選經驗談道，他當年在高雄參選立委時，對手是邱毅，還笑著強調是「不是現在的邱毅，是名嘴邱毅！」但只要憑著改變地方的決心，艱困選區也能翻轉。

(中時 )