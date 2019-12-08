李欣恬／台北報導

瑞士安達國際鋼琴大賽首獎、鋼琴家安德魯．泰森首度來台，為觀眾演奏梅湘、雷史畢基等不同風格的音樂作品。連日來，安德魯已率先在北、高兩地舉辦大師班，和學子分享他的演奏藝術，他表示，彈琴就是發掘自我的過程。

安德魯認為，在漫長的音樂道路上，每個音樂工作者都可以是一道光亮，「我們都是社會的一份子，演奏音樂不只是為自己，實現自我的同時，也有機會影響他人。」

畢業於音樂名校茱莉亞音樂院，安德魯來自美國北卡羅來納，是近年崛起的鋼琴家，他出生於1985年，2015年在瑞士安達國際鋼琴大賽中拿下首獎，一戰成名。

然而，安德魯的演奏版圖，不只有古典音樂，過去也曾參與搖滾樂團平克．佛洛伊德的專輯錄製。首次來台，選曲也相當多元。

安德魯表示，不同樂派作品，能帶給觀眾新的刺激，「在古典音樂有個現象比較特別；演奏者大多不作曲、不從事即興演奏，作曲家則是不常上台表演，因此，聆聽更多不同風格的作品，互相學習，顯得更為重要。」

值得一提的是，安德魯日前才臨危受命，為受傷的鋼琴家安娜．費朵洛娃代打，也在樂壇傳為佳話。

安德魯在台獨奏會，將於12月9日，在台北國家音樂廳登場。

(中時 )