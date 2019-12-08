英國《衛報》 （The Guardian）報導，索羅門國會議員指稱，臺灣曾嘗試以提供高額「賄款」換取外交支持，對此，外交部發言人歐冮安今天表示，空穴來風的不實指控，已嚴重損及臺灣形象，外交部鄭重澄清絕無此事。

《衛報》指出，建議政府與臺灣斷交的索國國會議員菲卡指控臺灣想要以100萬元買得他們的支持，事成之後還願加碼另100萬元，但他並未接受。

歐江安表示，索羅門群島因少數政客受到中國利誘，不顧索國廣大民眾的質疑或反對，輕率作出外交轉向的決定，對此我國政府至為遺憾並予以強力譴責。

她說，臺灣珍視與友邦的關係，雙邊合作計畫皆依據我國國際合作發展法，秉踏實外交，本互惠互助、透明良治的原則，來協助友邦發展，促進當地民眾福祉。

歐江安指出，我國絕不會與中國進行惡性喊價的金錢外交，更不會像中國把錢放進腐敗政客的口袋。而對針對我國空穴來風的不實指控，已嚴重損及臺灣形象，外交部鄭重澄清絕無此事。

她強調，臺灣在索國長期的耕耘廣受當地民眾肯定，也反映草根民眾對索國政府妄顧民意、貿然外交轉向的不滿。另外，我國也再次譴責中國的卑劣手段，並對索國政府不顧民生福祉作出的輕率決定感到遺憾。

(中時 )