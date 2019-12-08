蔡總統致詞時，特別溫馨提醒大家要多穿衣服，保持健康，明年1月11日去投票。（盧金足攝）

蔡英文總統8日下午到已經335年歷史的台中市南屯區萬和宮參拜，她說，2016年迄今，行政團隊很認真，立法團隊也很努力，籲請鄉親「再給我們4年服務機會！」競選連任的立委張廖萬堅，贈送東泉辣椒醬給蔡總統，祝福「辣台妹」高票連任，張廖萬堅強調， 身在台灣，擁有民主自由的我們，明年更應該站出來，為了我們的孩子做出對的選擇。2020台灣要贏，孩子要未來。

南屯區萬和宮下午湧入千人相挺，萬和宮蕭清杰董事長及多位理監事、立法院副院長蔡其昌、張廖萬堅南屯後援會總會長前台中市副市長張光瑤、市議員何文海、張耀中還有數十位現任里長都到場力挺，受到民眾熱情回應。

萬和宮董事長蕭清杰代表信眾及董監事，歡迎總統繼第3度蒞臨萬和宮，表示蔡總統執政以來，為人民服務，為國家貢獻，為了台灣的民主與自由，祝福選舉順利。

蔡總統致詞時，特別溫馨提醒大家要多穿衣服，保持健康，明年1月11日去投票，有還問全場民眾，「我們有沒有信心？會不會贏？」支持者熱情回應「有信心！會贏！」也讓蔡總統心情大好，與支持者熱烈互動。

蔡總統表示，未來四年努力的目標，要讓台灣產業轉型、發展航太產業、發展太空產業，衛星都是台灣製造，讓台灣成為亞洲高階造研發中心，也要增加老人與0至6孩童福利，明年400億，未來還會加碼至少600億元。

蔡英文總統8日下午到已經335年歷史的台中市南屯區萬和宮參拜。（盧金足攝）

她說，國內經濟成長，每年都有節餘，沒有舉債， 也不亂花錢，錢都花在經濟刀口上，過去3年執政已打好基礎，現在可繳出漂亮成績單，育兒津貼從每月2500元，加倍成每個月5000元。長照總經費增加，從過去的50億增加到現在的400億，未來要增加到600億；讓更多長輩享受長照服務，減輕年輕人和年輕爸媽的負擔。

蔡總統說，幼托和長照政策上路後，讓年輕人沒負擔，家裡的長輩小孩，國家都一起來照顧，這些不僅持續做，還要加碼做、擴大做。

她強調，這次的選舉攸關台灣人民對於民主與自由的選擇，要做出正確的決定，「請給蔡英文再四年的時間，讓全世界看見台灣人守護台灣的決心」。

張廖萬堅表示，擔任立委的四年來，不分黨派、色彩，堅持只做對的事，延宕多年的國道一接台74線，並非萬堅所提出的政見，但在萬堅的爭取下，終於不再是選舉口號，更在今年11／30動工，徹底解決中清交流道的塞車困擾。而整治一拖再拖的筏子溪也在萬堅進入國會後，有所進展，將在2021年完成全段整治，讓台中擁有令人驕傲的母親河。

張廖萬堅說，最近看到香港，那些念大學的孩子們，都是擁有美好未來的青年，卻因為看不到未來、深刻體會香港不斷消失的民主而挺身而出，即使代價是生命，這些孩子們也無義無反顧身；身在台灣，擁有民主自由的我們，明年更應該站出來，為了我們的孩子做出對的選擇，2020台灣要贏，孩子要未來。

蔡英文總統為立委張廖萬堅站台，振臂高喊「凍蒜！」。（盧金足攝）

台中市萬和宮董事長蕭清杰（右三）代表信眾及董監事表示，蔡總統執政以來，為人民服務，為國家貢獻，為了台灣的民主與自由，祝福選舉順利。（盧金足攝）

蔡其昌指出，以前大家都說他是第一名的立委，自從張廖萬堅進入立法院後，因為副院長需要主持院會，張廖萬堅已變成是立法院問政表現第一名的立委。

市議員何文海表示，張廖萬堅積極爭取經費改善各校老舊設施，為孩子們的學習最用心；市議員張耀中也說，張廖萬堅問政專業，在立法院出席率、發言次數、提出法令修改都是第一名的，更連續四度榮獲公督盟評鑑優秀立委，這樣優秀的立委，一定要再送進立法院，繼續為大家來服務。

(中時 )