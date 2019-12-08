選戰倒數，台中市第7選區立委參選人何欣純（圖右）8日成立大里競選總部，蔡英文總統（圖中）、前行政院長賴清德（圖左）2人首度在屯區這場造勢場「合體」站台，為立委參選人何欣純拉抬聲勢。（張妍溱攝）

選戰倒數，台中市第7選區立委參選人何欣純8日成立大里競選總部，總統蔡英文、前行政院長賴清德2人首度在屯區這場造勢場「合體」站台，為立委參選人何欣純拉抬聲勢。

蔡英文總統、前行政院長賴清德到場力挺，現場高喊：「蔡英文，凍蒜！」、「何欣純，凍蒜！」場面熱鬧，蔡英文總統致贈「包子」、「青蒜」，預祝何欣純「包中」、「凍蒜」。蔡英文總統向支持者說，去年民進黨選得不好，選後團隊檢討反省，如今政績亮麗展現，呼籲鄉親繼續支持，再給民進黨4年執政。

蔡英文總統指出，2020年大選是選舉關鍵，要守護台灣民主自由，一定要讓世界上的人都知道，如何知道那就是要去投票，呼籲大家一定要在時間內出門投票，把票投的高高的，投得「水、水、水」，讓全世界都聽見、都知道，台灣人守護民主的心聲。

尋求連任的何欣純，面對政治素人、藍營立委參選人莊子富是廣播人，且擁有死忠聽眾，來勢洶洶，加上同屬泛綠的林培基挑戰，面對這次選情不能掉以輕心，仍步步為營，競總成立找來黨內重量級人物拉抬聲勢。

(中時 )