捷克已經與以色列簽訂協議，將以1.25億美元的價格，購買8台多任務雷達，這型雷達就是以色列低空防衛系統「鐵穹」(Iron Dome)的偵測雷達。

防衛世界(defense world)報導，以色列國防部國際防衛合作局（SIBAT）與捷克國防部，在其移動防空雷達（MADR）計劃下，在布拉格簽署了政府對政府（GTG）的合約，該合約主要是規定，以色列將在2021年至2023年之間，交付8台具有空中監視、防空和導引火砲能力的ELTA ELM-2084多用途雷達，而ELTA公司是該系統的主要承包商。

鐵穹系統的「眼睛」，ELTA ELM-2084主動相陣列雷達。(圖/ELTA)

這筆交易不只是雷達系統的購買而已，以色列也同意先進技術的轉讓，以及部分零件在捷克生產的同意權，交易案的30％就屬於技術移轉部分。這對捷克而言得到充份保障，包括系統的設計、製造、組裝、集成，測試和終身維護。某些安全組件將在本地製造，包括先進的氮化鎵（GaN）雷達模塊以及輔助子系統，例如卡車和迷彩網。

印度加爾各答級驅逐艦的相陣雷達，就是ELTA ELM-2084。(圖/印度海軍)

ELTA ELM-2084雷達是一種AESA主動相列雷達，除以色列國防軍以外，還有包括加拿大陸軍、新加坡空軍、印度海軍都是海外用戶，印度的加爾各達級驅逐艦(Kolkata-class destroyer)，塔桅頂就安裝有4面 S波段的ELTA ELM-2084雷達，是印度最先進的神盾艦。

(中時電子報)