警政署165反詐騙專線發現，近期詐騙集團會先假冒員警，誆稱已偵破詐騙案，要退還款項給被害人，接著再冒稱銀行員，指示操作ATM自動提款機，詐空被害人帳戶的3階段詐騙手法。

警方指出，林姓業務員日前接到自稱北市刑大警官電話，表示其9月報案的網購詐騙案已破案，會將案件資料傳給當初受騙使用的銀行，由銀行辦理退還贓款。

接著自稱兆豐銀行的行員致電給林，要求至超商操作自動提款機查詢退款，後又稱其帳戶密碼被鎖定，需轉帳3萬元至其指定的帳戶解除鎖定，林先轉了3萬，對方又稱操作有誤，需將剩餘的2萬提領出來，存入指定帳戶，等資料傳輸認證通過。

林先後被騙走5萬元，都等不到警察或銀行來電確認，最後打165查證，才知被騙。警方說，以往假檢警詐騙就是分階段扮演不同角色行騙，如今只是結合操作自動提款機，呼籲民眾勿受騙。

刑事局預防科指出，詐騙集團會透過駭客盜取民眾網路交易資料，假冒公務機構（公務員）及銀行客服來電行騙，並將來電顯示竄改為真正的公務機購或銀行客服電話，藉此取信被害人。

民眾接到陌生電話時，切勿因為對方說得出自己過往交易細節或來電顯示號碼為金融機構就輕信對方身分，聽聞「信用卡遭人盜刷重複下單」、「需配合操作ATM、網路銀行」等詐騙關鍵字就要提高警覺，且應掛上電話後向來電公務機購進行確認。

(中時 )