韓國瑜8日晚間到桃園參加聯合造勢晚會。（圖／中時電子報直播）

國民黨總統參選人韓國瑜8日晚間赴桃園八德，與在地6位立委參選人和體，現場湧進兩萬名支持民眾。韓國瑜約晚間7點30分左右到達會場，並授戰旗給桃園各區主委，桃園市主委議長邱奕勝送上好彩頭，八德區主委李金水送上凍蒜籃。

現場有弱勢民眾上台表達支持韓國瑜，在網路上發文卻被霸凌，很熱情的要韓國瑜簽名。

韓國瑜致詞時說，蔡英文做了3年半，2016年台灣人選了一個字苦，2017年台灣人民選出茫，2018年國民黨15縣市翻盤民進黨大敗，台灣人民選出翻字，2019年選出亂，4年執政這麼多人愛民進黨支持民進黨，卻給我們苦茫翻亂4字，2020年1月11日繼續連任，未來4年會慘慘慘慘。我們希望發自內心讚美民進黨，但是講不出口，沒有看到一樣事情，讓我們覺得對未來有信心。我連續跑了台灣40多天，從屏東到基隆馬祖澎湖，接觸這麼多人，還沒有碰到一個台灣人告訴我，台灣錢淹腳目，因為大家都知道，經濟非常蕭條，對未來沒有信心，到嘉義跟觀光飯店業者聊天，業者不敢開張，因為會虧錢，他們在等一個人，我親眼見到這些，在墾丁，民宿老闆把3家店關門，因為沒有客人。在新竹，碰到一對雙胞胎，在17歲前一步路都沒走過，是身心障礙，但輔助器材一具要18萬，17歲以後新竹市議長捐給他們，才有辦法走路，但等了17年，未來的台灣到底要怎麼走？我們不應該讓台灣窩囊，連泰國政府都要台灣人附財力證明、銀行證明，沒有錢就不用來，後來因抗議才更改。

今天把黨派放旁邊，東南亞的國家，有哪一國今天還把台灣看在眼裡，我們冷靜思考，明年這15個國家全部關稅優惠免關稅，台灣進不去，海峽兩岸10年經濟合作到期，如果不續簽，40％產品要加關稅，大家可以思考未來會面臨多巨大挑戰，充滿危機。2019年今年全台倒閉工廠公司有4萬家，有40萬勞工失業，所有股票上市公司獲利率減少19％，未來要怎麼辦，繼續當井底之蛙？電視全是政論節目，沒有國際新聞，沒有國際觀，世界忘記台灣，台灣也忘記世界，未來的路該怎麼走？這是何等巨大危機。

台灣四面環海沒有任何資源，只有人才、打拼的精神，如果忘記世界，被世界阻隔，未來會非常悲慘，所以桃園6席立委要全上，我們保證明年所有台灣的孩子從1年級起，接受中英文雙語教育，把大學生碩博士，送出去當交換生1年，這估計要4、500億，有信心很多企業社團會大力支持。只要方向正確，會有很多愛心人士幫助政府、幫助下一代。只要政府不貪汙、不亂搞，施政不亂七八糟，錢一定夠。民進黨政府前瞻花8千億、風電2兆，新南向1千億，民進黨選前政策買票至少3千億，只要不貪汙不亂搞，就能把資源培養下一代、弱勢族群及庶民。

另外要厚植國家競爭力，每年送軍公教警消1％出國，若成功要加到2％或3％，10年讓台灣脫胎換骨，一定要快速國際化。拜託桃園鄉親翻轉，今年翻轉、爆炸，把選票集中全力衝刺。

韓國瑜8日八德造勢，現場湧進近2萬支持民眾。(呂筱蟬攝)

現場有弱勢民眾上台表達支持韓國瑜，在網路上發文卻被霸凌，很熱情的要韓國瑜簽名。（圖／呂筱蟬攝）

(中時 )