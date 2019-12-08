「2019桃園鐵玫瑰國際音樂節」8日第二天，擔任壓軸的滅火器樂團表示，今年在美國洛杉磯錄製新專輯吸取有別以往的製作經驗，獲益良多，明年成團20週年將帶著第五張專輯展開20週年世界巡演。而剛發行第13張專輯《風中浮沉的花蕊》的董事長樂團，也將於11日起展開北美巡演，對董事長而言永遠的少女偶像就是蔡依林，改編〈日不落〉搖滾版不忘向原唱蔡依林幽默自薦，合組「董孃」樂團。
來自韓國首爾的硬式搖滾樂團HarryBigButton，樂風融合復古與現代，獨特的groovy節奏，緊湊的安排和極富個人魅力的低吼嗓音；樂團以老式汽車有著粗大按鈕的立體音響命名，參加KBS「Top Band」演出後受到大眾關注。而搖滾樂團ALL OFF，則是日本最受矚目的實力派樂團之一，成軍15年的ALL OFF以「對樂團來說現場演出就是全部」為標語，活躍日本LIVE HOUSE以及各大音樂祭，包括「ROCK IN JAPAN FESTIVAL」、「MERRY ROCK PARADE」等演出！
(中時 )
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